Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2026 року

На гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників

За минулу добу на фронті зафіксовано 262 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 81 авіаційного удару, під час яких скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10368 дронів-камікадзе та здійснили 2839 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, артилерійську систему окупантів та два важливих об’єкти ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Гірки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Малушине, Нескучне, Волфине, Лужки, Студенок, Пустогород Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби зафіксовано дві штурмові дії ворога. Агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Обухівка, Стариця та Волохівка.

На куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції вісім разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Відбито cпроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Ямпіль.

На слов’янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

На краматорському напрямку

Російські загарбники штурмові дії не проводили.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Добропілля, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопідгороднє.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Агресор намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Добропілля, Верхня Терса, Залізничне та Чарівне.

На оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції в бік Щербаків та Степногірська.

Нагадаємо, триває 1665-й день повномасштабної війни в Україні.