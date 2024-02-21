Литва із березня закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Через працюючі пропускні пункти не пропускатимуть пішоходів та велосипедистів

Крім того буде обмежена посадка та висадка пасажирів із залізничних поїздів на станції «Кена»

Уряд Литви ухвалив рішення закрити з 1 березня два пункти пропуску на кордоні з Білорусією. Про це повідомляє EADaily

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«У середу уряд прийняв рішення закрити з березня прикордонні пункти «Лаворішкес» та «Райгардас» («Котлівка» та «Привалка» з білоруського боку)», – йдеться у повідомленні.

Крім того буде обмежена посадка та висадка пасажирів із залізничних поїздів на станції «Кена». Також через працюючі пропускні пункти не пропускатимуть пішоходів та велосипедистів, а кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами, поступово скорочуватимуть.

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Раніше повідомлялося, що литовська Комісія з національної безпеки пропонує припинити рух товарів, транспорту і людей через прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» («Котловка» на білоруському боці) і «Райгардас» («Привалка»).

Комісія також пропонує посилити пасажирські автобусні перевезення між Литвою та Білоруссю шляхом поступового скорочення кількості дозволів, що видаються приватним перевізникам. Ще одна пропозиція – обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті пропуску «Кена», а також заборонити перетин білорусько-литовського кордону пішоходам і велосипедистам.

Нагадаємо, про закриття цих двох КПП йшлося ще у серпні 2023 року. Тоді зазначалось, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.