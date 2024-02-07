Комісія з нацбезпеки Литви пропонує закрити два КПП на кордоні з Білоруссю

Наразі у Литві залишаються відкритими два із чотирьох пунктів пропуску з РФ

Литва планує скорочення кількості дозволів, що видаються приватним перевізникам

Литовська Комісія з національної безпеки пропонує припинити рух товарів, транспорту і людей через прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» («Котловка» на білоруському боці) і «Райгардас» («Привалка»). Про це повідомив уряд Литви, пише lrt.

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Наразі в країні залишаються відкритими два із чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РФ.

Комісія також пропонує посилити пасажирські автобусні перевезення між Литвою та Білоруссю шляхом поступового скорочення кількості дозволів, що видаються приватним перевізникам. Ще одна пропозиція – обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті пропуску «Кена», а також заборонити перетин білорусько-литовського кордону пішоходам і велосипедистам.

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Голова Національного центру управління в кризових ситуаціях (NKVC) Вілмантас Віткаускас повідомив, що пункти пропуску будуть закриті 1 березня.

«Потік білоруських громадян останнім часом збільшився приблизно на 50% через усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Збільшення потоку транспорту, вантажів і людей потребує оптимізації процесу управління цими потоками та ще більш детального контролю осіб, транспортних засобів і вантажів», – сказав він.

Згідно із заявою, запропоновані рішення зменшать кількість транспортних засобів і пасажирів, що проїжджають через Литву, і зменшать шанси білоруських і російських спецслужб і служб безпеки діяти проти Литви. Цей крок також спрямований на більш ефективне блокування ввезення санкційних товарів до Білорусі та Росії, а також запобігання контрабанді.

Запропоновані рішення також мають покращити безпеку руху, оскільки на цей час інфраструктура дороги, що веде до пункту пропуску в «Лаворішкесі», не пристосована та не має зони очікування для транспортних засобів.

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Остаточне рішення про закриття пунктів пропуску прийматиме уряд.

Нагадаємо, про закриття цих двох КПП йшлося ще у серпні 2023 року. Тоді зазначалось, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялось про те, що Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закрили в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.