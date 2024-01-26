На кордоні Криму з Херсонщиною введено «особливий режим»

Громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску

Згідно з указом окупаційної влади, режим пропуску на півночі Криму прирівнюється до режиму пропуску через держкордон Росії

Окупаційна влада Криму запровадила «особливий режим» в'їзду та виїзду на кордоні між тимчасово окупованим Кримом та окупованою Херсонщиною. Про це повідомляють «Крим.Реалії» та Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що указ про введення «особливого режиму» з метою «локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів» 25 січня підписав окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

Згідно з указом, режим пропуску на півночі Криму «прирівнюється до режиму пропуску через державний кордон Росії».

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Указ передбачає, що громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску. Працюватимуть три автомобільні пункти пропуску – «Армянськ», «Перекоп», «Джанкой», і два залізничні – «Армянськ» та «Джанкой».

«Встановити, що перетин адміністративного кордону між Республікою Крим і Херсонською областю здійснюється за наявності: в іноземних громадян або осіб без громадянства – дійсного документа, що засвідчує особу та визнаний відповідно до міжнародних договорів Російською Федерацією у цій якості», – сказано в указі.

Крім того, згідно з документом, російські військові колони пересуватимуться спеціально виділеними дорогами за погодженням із Прикордонним управлінням ФСБ Росії.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що росіяни пригнали до Севастополя корабель «Оленегорський горняк» для ремонту.

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Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Севастополі через погодні умови та значні опади сталися відключення водопостачання у місті. Окупаційна влада вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня відповідно вихідними.

До слова, минулого тижня в окупованому Криму сталися масштабні вимкнення електроенергії. Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.