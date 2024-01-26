Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На кордоні Криму з Херсонщиною введено «особливий режим»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На кордоні Криму з Херсонщиною введено «особливий режим»
Громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску
фото з відкритих джерел

Згідно з указом окупаційної влади, режим пропуску на півночі Криму прирівнюється до режиму пропуску через держкордон Росії

Окупаційна влада Криму запровадила «особливий режим» в'їзду та виїзду на кордоні між тимчасово окупованим Кримом та окупованою Херсонщиною. Про це повідомляють «Крим.Реалії» та Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що указ про введення «особливого режиму» з метою «локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів» 25 січня підписав окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

Згідно з указом, режим пропуску на півночі Криму «прирівнюється до режиму пропуску через державний кордон Росії».

Указ передбачає, що громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску. Працюватимуть  три автомобільні пункти пропуску – «Армянськ», «Перекоп», «Джанкой», і два залізничні – «Армянськ» та «Джанкой».

«Встановити, що перетин адміністративного кордону між Республікою Крим і Херсонською областю здійснюється за наявності: в іноземних громадян або осіб без громадянства – дійсного документа, що засвідчує особу та визнаний відповідно до міжнародних договорів Російською Федерацією у цій якості», – сказано в указі.

Крім того, згідно з документом, російські військові колони пересуватимуться спеціально виділеними дорогами за погодженням із Прикордонним управлінням ФСБ Росії.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що росіяни пригнали до Севастополя корабель «Оленегорський горняк» для ремонту.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Севастополі через погодні умови та значні опади сталися відключення водопостачання у місті. Окупаційна влада вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня відповідно вихідними.

До слова, минулого тижня в окупованому Криму сталися масштабні вимкнення електроенергії. Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

Теги: Крим Херсонщина кордон окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіки за кордоном вже почали «штурмувати» консульські установи
Мобілізація тих, хто виїхав за кордон. Військова адвокатка оцінила ідею уряду
27 грудня, 2023, 15:18
Сили оборони відбивають ворожі атаки та завдають втрат окупантам
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
9 сiчня, 06:59
Жарти «кварталівців» неабияк обурили українців
«Жарт» про Скадовськ: спливли неочікувані факти про акторку «Кварталу 95» Ірину Гатун
3 сiчня, 14:35
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України
18 сiчня, 04:23
Терміни проведення блокування наразі не відомі
Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску для українських вантажівок
18 сiчня, 11:53
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп розкритикував компромісну угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні
19 сiчня, 22:30
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
11 сiчня, 22:16
7 га землі переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка
Затримання Ігоря Мазепи. ДБР пояснило, чим загрожувала забудова земель Київської ГЕС
19 сiчня, 15:37
Нещодавно Скотта Ріттера помпезно зустріли в Чечні
Росіяни привезли на окуповану територію педофіла зі США: кликатиме голосувати за Путіна
19 сiчня, 06:57

Події в Україні

Росіяни посилюють наступ на одному із напрямків
Росіяни посилюють наступ на одному із напрямків
Система «Шлях» працює у штатному режимі – «Укртрансбезпека»
Система «Шлях» працює у штатному режимі – «Укртрансбезпека»
Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді відбулося слухання
Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді відбулося слухання
Де мають успіхи ЗСУ (мапа)
Де мають успіхи ЗСУ (мапа)
Завершено розслідування щодо заступника голови Держдуми Росії: деталі справи
Завершено розслідування щодо заступника голови Держдуми Росії: деталі справи
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
104K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
55K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
46K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
36K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
27K
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Новини

На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua