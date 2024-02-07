Нова блокада на польсько-українському кордоні: митники розкрили деталі

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня

Державна митна служба України підтвердила, що польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. Про це служба повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» за допомогою сільськогосподарської техніки має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого.

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.

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Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та лише по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею – інформація зʼясовується. Для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

Нагадаємо, 2 лютого польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, запланований на 9 лютого.

Як повідомлялося, польський уряд анонсував посилення контролю й перевірок на кордоні з Україною. Очільник відомства Чеслав Секерський провів перевірки на пункті пропуску «Медика», а перед цим відвідав КПП «Корчова» на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і пообіцяли 17 січня призупинити свій протест. Черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мали зникнути протягом наступних кількох днів. Однак згодом польські фермери знову анонсували масштабний протест через погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.