Мінкульт розповів, скільки українських зірок не повертаються з-за кордону

Міністерство культури України веде облік листів сприяння перетину кордону для діячів культури

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що з-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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«Ми ведемо облік листів сприяння (перетину кордону для діячів культури, – ред.), тому що ми їх видаємо, вони в нас реєструються. Але ми не ведемо безпосередньо обліку перетину кордону і на виїзд, і на в'їзд. Цю інформацію можна отримати в Державній прикордонній службі України», – сказав Карандєєв.

На його думку, міністерство не відповідає за подальші дії людини, якій видано такий лист сприяння. Він зазначив, що наразі є розроблені критерії, які дозволять мінімізувати помилки під час видачі дозволів на виїзд за кордон.

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«Зокрема обов'язково має бути запрошення з іноземної сторони, якщо це юридична особа, має бути наказ про відрядження, має бути зобов'язання про повернення, має бути реєстрація в територіальному центрі комплектації. Але, як і в будь-якому іншому процесі, ми не застраховані від обману», – заявив в. о. міністра.

На запитання, чи вимагають після повернення надати якийсь звіт про результати діяльності, яку діяч культури виконав за кордоном, Карандєєв заявив, що якщо у відрядження виїжджають заклади культури, то вони потім інформують про свою діяльність, але коли видають дозволи фізичним особам, то жодних звітів не вимагають.

«Насправді я хочу сказати, що дуже невелика кількість людей не повертається, це однозначно менше одного відсотка. Ми ставимося до цього, якщо можна так сказати, як до певного очищення української культури від непатріотично налаштованих людей», – констатував він.

Видання зазначає, що до Мінкультури надійшло 5 тис. 792 листи з проханням сприяти виїзду за кордон у 2023 році.

Нагадаємо, комітет соцполітики пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, йдеться про те, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.