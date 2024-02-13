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Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах кордону
Близько восьмої ранку азербайджанські збройні сили припинили вогонь у напрямку вірменських позицій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вірменія заявила, що азербайджанські військові відкрили вогонь по вірменських позиціях

Зранку 13 лютого Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські військові відкрили вогонь по вірменських позиціях. В Баку заявили про обстріл вірмен увечері 12 лютого. Про це повідомила пресслужба відомства.

«13 лютого починаючи з 05:30 (03:30 за Києвом – «Главком») підрозділи збройних сил Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених», – йдеться у повідомленні.

Згодом пресслужба відомства повідомила про двох убитих вірменських військових. Також є поранені.

Неркін Ханд – це село на кордоні між країнами. У відомстві заявили, що згодом нададуть додаткову інформацію.

Близько 7-ї ранку Міноборони Азербайджану звинуватило збройні сили Вірменії в обстрілі, який відбувся раніше. Місце обстрілу – на іншому кінці кордону двох держав.

«12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району», – йдеться у повідомленні.

Єреван же назвав заяву Баку дезінформацією.

«Повідомлення міністерства оборони Азербайджану про те, що 12 лютого в період з 20:50 до 23:40 підрозділи збройних сил Республіки Вірменія нібито відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у північно-східній частині прикордонної зони, не відповідає дійсності», – заявили в Міноборони Вірменії.

Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що обстріл ними вірменських військ – це удар відплати у відповідь на провокацію.

«В результаті операції був повністю знищений бойовий пост збройних сил Вірменії поблизу населеного пункту Неркін Ханд, де вчора були обстріляні наші військові», – йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба наголосила, що є інформація про серйозні втрати у вірмен.

«На кожну провокацію вірменської сторони, спрямовану на погіршення оперативної обстановки на азербайджано-вірменському  державному кордоні, віднині відповідатимуть більш серйозними та рішучими заходами. Повну відповідальність за інцидент несе військово-політичне керівництво Вірменії», – заявили азербайджанські прикордонники.

Натомість у Міноборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану припинили вогонь.

«Станом на 09:30 (07:30 за Києвом) азербайджанські збройні сили припинили вогонь у напрямку вірменських позицій, розташованих у районі Неркін Ханд (Сюнікська область). Міністерство оборони належним чином проінформує громадськість про втрати та стан здоров'я поранених з вірменської сторони», – заявили в відомстві.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим. 

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Теги: війна Азербайджан Вірменія обстріл кордон

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