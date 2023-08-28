Литва збирається закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів

Влада Литви має намір закрити ще два пункти пропуску із шести КПП на кордоні із Білоруссю. Про це повідомляє LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» і «Райгард», – зазначила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перший аспект цього пов'язаний з потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, в ситуації, яка склалася на нашому кордоні, нам потрібно якомога більше офіцерів на зеленому кордоні... І другий аспект – це проблема контрабанди», – сказала вона.

Білотайте зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

За її словами, критеріїв для необхідності закриття кордонів два.

«По-перше, це збройний інцидент або інциденти на кордоні однієї з країн. Цей інцидент має бути таким, що становить серйозну загрозу національній безпеці наших країн. Другий критерій – це організоване масове проникнення нелегальних мігрантів через кордон однієї з держав», – сказала вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що двоє осіб незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви і пошкодили прикордонну інфраструктуру. Вільнюс уже вручив Мінську ноту протесту.

Нагадаємо, Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю.

Як відомо, Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю. Також відомо, що балтійські держави та Польща можуть закрити кордон із цією країною.