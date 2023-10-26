Снаряди для України: глава МЗС Литви звернувся до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс в Україні

Європейський Союз пообіцяв Україні 1 млн артилерійських снарядів

Європейський Союз має ресурси для того, аби постачати Україні більше артилерійських снарядів, ніж Північна Корея передає Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

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Ландсбергіс нагадав, що Європейський Союз пообіцяв Україні 1 млн артилерійських снарядів, проте наразі було поставлено лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч снарядів.

«У нас, безумовно, є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці», – наголосив міністр.

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Раніше повідомлялося, що Литва реалізує три проєкти для відновлення України.

Також повідомлялося, що Литва готує новий пакет військової допомоги, включаючи пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країна формує свої пакети підтримки для України враховуючи її найбільші потреби та пріоритети.