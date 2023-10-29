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Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви
Павло Муравейко
фото: «Ваяр»

Чиновник погрожує Литві через заборону транзиту білоруських товарів

Заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна має всі підстави «прорубати транзитний коридор через Литву». Про це він сказав під час «ідеологічного семінару» в Мінську, передає незалежне білоруське видання «Зеркало» із посиланням на випуск газети «Вечерний Минск» за 24 жовтня. 
 
«Ми маємо всі підстави прорубати транзитний коридор через Литву», – сказав Муравейко.
 
За словами білоруського чиновника, навіть в умовах санкцій «Білорусі вдається розвиватися», але заборона транзиту товарів і нафтопродуктів через територію Литви, яку запровадила балтійська країна, на його думку, є підставою для військової агресії.

«Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок стосується економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї», – зазначив представник Радбезу Білорусі.
 
Водночас Муравейко додав, що Білорусь не стане цього робити через «безпрецедентний тиск із боку Заходу».

Зазначимо, що в лютому 2022 року Литва заборонила транзит товарів через свою територію до Калінінградської області Росії через так званий Сувалкський коридор (ділянка кордону Литви та Польщі 100 км завширшки, що межує на заході з Калінінградською областю РФ, а на сході – з Білоруссю), а також транзит і перевалку білоруських добрив у литовських портах. Роком раніше Литва також заборонила транзит та перевалку нафтопродуктів із Білорусі.

Нагадаємо, що Литва, Латвія та  Польща проведення регіональні навчання, у межах яких відпрацюють узгоджені алгоритми із закриття кордонів із Білоруссю.

Теги: Білорусь Литва транзит

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