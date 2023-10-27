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Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Закриття кордонів передбачено на випадок прориву нелегальних мігрантів
фото з відкритих джерел

Договір про спільні дії трьох країн було укладено ще у серпні цього року

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте анонсувала проведення регіональних навчань за участі Латвії та Польщі, в рамках яких відпрацюють узгоджені алгоритми із закриття кордонів з Білоруссю. Про це повідомляє Delfi.

«Ці критерії вже розроблено, ми підтвердили, що навіть плануємо провести певні навчання наших відомств», – зазначила вона після зустрічі у Вільнюсі з представниками МВС Латвії, Естонії, України, Фінляндії, Польщі та Норвегії.

Білотайте розповіла, що під час зустрічі обговорювали «більш загальний контекст можливих ситуацій».

«Сьогодні ми підтвердили, що той формат, який був у Варшаві, і наші спільні дії – це дуже серйозний сигнал, перш за все, для Білорусі», – додала Білотайте.

Варто додати, що наприкінці серпня міністри внутрішніх справ Литви, Латвії та Польщі домовилися, що кордони з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту під час прориву нелегальних мігрантів. За наявності одного з цих критеріїв буде проведено оперативний обмін інформацією, насамперед на рівні служб, потім рішення буде ухвалено на міжурядовому рівні. Сторони також домовилися запровадити подібні критерії реагування на можливі загрози на кордоні.

Нагадаємо, пілотний проект будівництва нової огорожі на східному кордоні Фінляндії та Росії завершено цими днями. Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що ввела в експлуатацію тестову ділянку огорожі протяжністю близько трьох кілометрів у селищі Пелтолі неподалік міста Іматра, у Південній Карелії.

Теги: Польща Латвія навчання Литва кордон

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