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Литва вслід за Естонією закриє кордон із РФ? Науседа зробив гучну заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Литва вслід за Естонією закриє кордон із РФ? Науседа зробив гучну заяву
Науседа зробив заяву про РФ
фото: Elta

Президент Литви: Росія не розуміє, коли з нею розмовляють, потрібні реакції

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення Естонії закрити кордон із Росією є адекватним. За його словами, Литва у разі потреби може ухвалити подібне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Насправді рішення Естонії є адекватним. Естонія стикається з зухвалими спробами, які можна назвати саботажем; це кінетичні дії, що створюють небезпечний прецедент. Це не є чимось новим у регіоні, тому рішення Естонії мені здається зрозумілим, і я мав нагоду привітати таке рішення, коли ми вчора обмінялися інформацією з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом, який повідомив про сам інцидент та про прийняті рішення», – сказав Науседа.

На запитання, чи повинна Литва наслідувати приклад Естонії, він відповів, що такі рішення можна ухвалити, але наголосив, що Литва – транзитна країна.

«Литва могла б ухвалити таке саме рішення, але ми маємо взяти до уваги всі обставини: по-перше, ми – транзитна країна. Але якщо такі спроби дестабілізації ситуації в регіоні триватимуть, відповідь має бути. Росія не розуміє, коли з нею розмовляють, потрібні реакції. Вона вважає відсутність реакції ознакою слабкості, тому якщо будуть подібні дії, ми будемо думати про заходи щодо припинення таких дій», – зауважив президент.

Нагадаємо, Естонія з 1 грудня закриває всі прикордонні переходи з Росією. Таку заяву ввечері 15 листопада міністр закордонних справ балтійської країни Маргус Цахкна.

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Теги: Литва Естонія кордон росія

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