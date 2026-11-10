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Міністр оборони Британії зробив заяву про відновлення прямих контактів із РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністр оборони Британії зробив заяву про відновлення прямих контактів із РФ
Вес Стрітінг хоче мати більше прямих каналів комунікації з Росією
фото: АА

Відносини Москви з більшістю європейських столиць залишаються фактично замороженими з 2022 року

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що його країна зацікавлена у розширенні каналів комунікації з Росією, зокрема між військовими відомствами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для Financial Times.

Ця заява пролунала на тлі дводенних переговорів між представниками України та Росії, які у вівторок розпочалися в Об’єднаних Арабських Еміратах за посередництва США.

«У нас є посольство в Москві. Це важливий канал... Я б набагато більше волів, щоб були й додаткові канали, особливо на рівні військових відомств. Завжди існує ризик прорахунків, і саме тому важливо мати такий прямий канал зв’язку», – сказав Стрітінг.

Водночас відносини Москви з більшістю європейських столиць, зокрема Лондоном, залишаються фактично замороженими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, у липні колишній міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони Великої Британії в уряді Енді Бернема. Реагуючи на своє призначення, Стрітінг сказав: «Забезпечення безпеки нашої країни – це перший обов'язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси та непохитно стояли поруч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною».

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Теги: Велика Британія росія

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