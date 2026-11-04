Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані

Крім того, правоохоронці викрили майже 300 організованих груп, які займалися незаконним переправленням людей

У жовтні державний кордон перетнули 3,06 млн разів, а кількість затриманих за спроби незаконного перетину зменшилася до 10-15 осіб на добу

У жовтні 2026 року на українському кордоні зафіксували близько 3,06 млн перетинів. Це менше, ніж у вересні, коли відповідний показник становив майже 3,32 млн. Водночас останнім часом зменшилася і кількість спроб незаконного перетину державного кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, протягом жовтня прикордонники не фіксували суттєвої переваги ані виїзду громадян з України, ані в'їзду. Пасажиропотік в обох напрямках був приблизно однаковим. Натомість у вересні спостерігалася певна перевага виїзду з України.

Загалом за десять місяців 2026 року державний кордон перетнули 31,5 млн разів. Демченко зазначив, що цей показник практично відповідає даним за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішим напрямком залишається Польща. На нього припадає близько 50% загального пасажиропотоку. Друге місце посідає кордон із Молдовою, третє – з Румунією.

Наразі у будні дні кордон перетинають близько 80–85 тис. осіб, а у вихідні кількість може сягати 100 тис. Це суттєво менше за пікові показники літнього періоду.

Водночас поменшало і спроб незаконного перетину кордону. Якщо раніше прикордонники затримували в середньому 30–40 порушників за добу, то зараз в окремі дні цей показник становить 10–15 осіб.

За словами Демченка, попри таку тенденцію, порушників продовжують затримувати щодня. Останнім часом не було жодного дня, коли б прикордонники не фіксували спроб незаконного перетину державного кордону.

Загалом за минулий тиждень затримали 160 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон самостійно або за сприяння організованих груп. Від початку 2026 року таких порушників зупинили близько 10,5 тис.

Крім того, від початку року правоохоронці викрили майже 300 організованих груп, які займалися незаконним переправленням людей через державний кордон. За словами речника, оперативні співробітники ДПСУ співпрацюють з іншими правоохоронними органами, щоб викривати такі схеми та притягувати їхніх учасників до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці вересня «Главком» уже повідомляв про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Тоді Демченко зазначав, що від початку року прикордонники затримали 9,6 тис. порушників, а лише за один тиждень – 230 осіб. Також на той момент правоохоронці викрили 235 злочинних груп, до складу яких входили близько 850 осіб.