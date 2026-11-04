Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані
Крім того, правоохоронці викрили майже 300 організованих груп, які займалися незаконним переправленням людей
фото: glavcom.ua

У жовтні державний кордон перетнули 3,06 млн разів, а кількість затриманих за спроби незаконного перетину зменшилася до 10-15 осіб на добу

У жовтні 2026 року на українському кордоні зафіксували близько 3,06 млн перетинів. Це менше, ніж у вересні, коли відповідний показник становив майже 3,32 млн. Водночас останнім часом зменшилася і кількість спроб незаконного перетину державного кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, протягом жовтня прикордонники не фіксували суттєвої переваги ані виїзду громадян з України, ані в'їзду. Пасажиропотік в обох напрямках був приблизно однаковим. Натомість у вересні спостерігалася певна перевага виїзду з України.

Загалом за десять місяців 2026 року державний кордон перетнули 31,5 млн разів. Демченко зазначив, що цей показник практично відповідає даним за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішим напрямком залишається Польща. На нього припадає близько 50% загального пасажиропотоку. Друге місце посідає кордон із Молдовою, третє – з Румунією.

Наразі у будні дні кордон перетинають близько 80–85 тис. осіб, а у вихідні кількість може сягати 100 тис. Це суттєво менше за пікові показники літнього періоду.

Водночас поменшало і спроб незаконного перетину кордону. Якщо раніше прикордонники затримували в середньому 30–40 порушників за добу, то зараз в окремі дні цей показник становить 10–15 осіб.

За словами Демченка, попри таку тенденцію, порушників продовжують затримувати щодня. Останнім часом не було жодного дня, коли б прикордонники не фіксували спроб незаконного перетину державного кордону.

Загалом за минулий тиждень затримали 160 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон самостійно або за сприяння організованих груп. Від початку 2026 року таких порушників зупинили близько 10,5 тис.

Крім того, від початку року правоохоронці викрили майже 300 організованих груп, які займалися незаконним переправленням людей через державний кордон. За словами речника, оперативні співробітники ДПСУ співпрацюють з іншими правоохоронними органами, щоб викривати такі схеми та притягувати їхніх учасників до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці вересня «Главком» уже повідомляв про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Тоді Демченко зазначав, що від початку року прикордонники затримали 9,6 тис. порушників, а лише за один тиждень – 230 осіб. Також на той момент правоохоронці викрили 235 злочинних груп, до складу яких входили близько 850 осіб.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба українці кордон подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландія відкрила нову можливість для українців, які планують залишитися в країні
Українці в Ірландії можуть змінити статус проживання: стартував прийом заяв
7 жовтня, 08:03
Кордон Литви з Калінінградською областю простягається майже на 275 км
Литва посилила охорону кордону з Калінінградом через загрози з РФ
7 жовтня, 23:38
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні
На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску через загрозу дронів
9 жовтня, 00:42
Дипломат позитивно оцінив готовність українців досліджувати складні сторінки минулого
Новий посол Ізраїлю відвідав Музей Другої світової війни в Києві і похвалив українців
11 жовтня, 08:37
Бойовий шлях воїна розпочався ще у 2014 році
«Солдат має знати, що його життя цінне», – Олексій «Сталкер» Свинаренко про бойовий шлях, зміну війни і навчальні центри зараз
16 жовтня, 10:44
Американець перебував у російському полоні декілька років та має проблеми зі здоров'ям
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
21 жовтня, 16:20
Евакуйовані мешканці Олешок разом з українською делегацією готуються до подальшої дороги через Анапу та Білорусь
Українська делегація з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи (відео)
30 жовтня, 16:58
Українці дедалі частіше повертаються до підприємницької діяльності після закриття ФОП
Українці дедалі частіше повторно відкривають ФОП: статистика
2 листопада, 09:28
Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі
У Молдові затримано українських прикордонників, які переслідували втікача через Дністер
17 жовтня, 15:16

Суспільство

Рада пропонує запровадити нове свято для переселенців
Рада пропонує запровадити нове свято для переселенців
Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані
Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані
Зеленський привітав залізничників із професійним святом
Зеленський привітав залізничників із професійним святом
Ретранслятори в Білорусі «затихли»: прикордонники заявили про нову тактику РФ
Ретранслятори в Білорусі «затихли»: прикордонники заявили про нову тактику РФ
Пишний зробив заяву стосовно свого звільнення з посади голови Нацбанку
Пишний зробив заяву стосовно свого звільнення з посади голови Нацбанку
Найавторитетніший гороскоп на 5 листопада 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 5 листопада 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua