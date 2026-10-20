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Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
Захарова звинуватила Нідерланди у шовінізмі

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Представниця МЗС РФ Марія Захарова істерично відреагував на рішення Нідерландів, які відмовили у видачі віз олімпійським чемпіонкам Ангеліні Мельникової та Вікторії Лістуновій, а також Анні Калмиковій. Про це повідомляє «Главком».

«Скотитися до відверто шовіністичних шахрайських прийомів, спеціально спрямованих на послаблення нашої команди, – це вчинок, що цілком відповідає нинішньому моральному вигляду голландської влади.

Закликаємо міжнародні спортивні федерації при виборі країни-господарки тих чи інших турнірів враховувати, що Нідерланди не в змозі забезпечити чесне та неупереджене проведення змагань.

Під надуманим приводом, посилаючись на позицію неназваних союзників з ЄС, у візах було відмовлено найсильнішим та найтитулованішим російським гімнасткам, які претендували на високі нагороди», – заявила Захарова.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військового клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: спорт Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика росія пропаганда

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