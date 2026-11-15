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Естонія після спроби підпалу оборонного заводу закриває кордон із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Естонія після спроби підпалу оборонного заводу закриває кордон із Росією
На кордоні Естонії та Росії працюють пункти пропуску Нарва – Івангород, Койдула – Куничина Гора та Лухамаа – Шумілкіно
фото з відкритих джерел

Три пункти пропуску на державному рубежі припинять роботу вже 1 грудня

Естонія з 1 грудня закриває всі прикордонні переходи з Росією. Таку заяву ввечері 15 листопада міністр закордонних справ балтійської країни Маргус Цахкна, інормує «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

За словами Маргуса Цахкна, це захід у відповідь на дії російського Головного розвідувального управління (ГРУ) з організації підпалу оборонного підприємства.

«Закриття пунктів пропуску обмежить можливості Росії вести ворожу діяльність на території Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій», – заявив Цахкна.

Він також повідомив, що проінформував про це рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

На кордоні Естонії та Росії працюють пункти пропуску Нарва – Івангород, Койдула – Куничина Гора та Лухамаа – Шумілкіно.

Нагадаємо, в Естонії затримали вісьмох громадян Латвії за підозрою в спробі підпалу підприємства Threod Systems, яке виробляє безпілотники. Генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Палосон заявив, що контррозвідка підтвердила причетність Росії до спроби підпалу.

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Теги: Естонія росія кордон диверсія завод

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