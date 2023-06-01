Лукашенко визнав, що Путін осоромився з війною

Лукашенко жалкує, що у Путіна нічого не вийшло

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив на зустрічі з учасниками 52-го засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД, повідомляє Белта.

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За словами білоруського диктатора, він абсолютно згідний зі своїм колегою Путіним, що війна в Україні розпочалася «задовго до 2014 року».

На думку самопроголошеного президента Білорусі, керівництво України мало багато варіантів» для того, щоб «люди мирно жили по всій Україні», проте українську владу нібито підштовхнули розпочату війну.

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«Але ні колишні (президенти – «Главком») Янукович, Порошенко, ні нинішній Зеленський цим не скористалися. Чому не скористалися? Вони що, хотіли війни? Ні. Їх просто штовхали до цього. Знайшли болючі точки, де можна було натиснути», – заявив Олександр Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, якби повномасштабне вторгнення не почалося 24 лютого 2022 року, то війна б «почалася завтра, проте в гірших умовах для Росії та Білорусі».

«Все до цього йшло. Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створили боєздатні збройні сили», – наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі.

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До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «гідно оцінив жарт» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував вступити до Союзної держави Росії та Білорусі, щоб разом користуватися ядерною зброєю.