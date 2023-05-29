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Президент Казахстану покепкував з пропозиції Лукашенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Казахстану покепкував з пропозиції Лукашенка
Токаєв не бачить потреби вступати до Союзної держави Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

За словами Токаєва, Казахстану не потрібна ядерна зброя

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «гідно оцінив жарт» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував вступити до Союзної держави Росії та Білорусі, щоб разом користуватися ядерною зброєю. Про це повідомляють росЗМІ.

«Днями президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз», – заявив Токаєв у ході візиту до Північно-Казахстанської області.

Глава держави також наголосив, що Казахстану не потрібна ядерна зброя, оскільки країна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та про заборону випробувань ядерної зброї.

«Ми залишаємося вірними зобов'язанням у межах цих міжнародних документів», – запевнив Токаєв.

Напередодні білоруський диктатор в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» на російському телебаченні запропонував Казахстану вступити до Союзної держави Росії та Білорусі заради ядерної зброї «на всіх».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

До слова, Лукашенко заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про місця розміщення нестратегічних ядерних боєприпасів, які Москва направила до Мінська.

Теги: Олександр Лукашенко Касим-Жомарт Токаєв Казахстан ядерна зброя

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