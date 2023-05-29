Президент Казахстану покепкував з пропозиції Лукашенка

Токаєв не бачить потреби вступати до Союзної держави Росії та Білорусі

За словами Токаєва, Казахстану не потрібна ядерна зброя

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «гідно оцінив жарт» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував вступити до Союзної держави Росії та Білорусі, щоб разом користуватися ядерною зброєю. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Днями президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз», – заявив Токаєв у ході візиту до Північно-Казахстанської області.

Глава держави також наголосив, що Казахстану не потрібна ядерна зброя, оскільки країна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та про заборону випробувань ядерної зброї.

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«Ми залишаємося вірними зобов'язанням у межах цих міжнародних документів», – запевнив Токаєв.

Напередодні білоруський диктатор в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» на російському телебаченні запропонував Казахстану вступити до Союзної держави Росії та Білорусі заради ядерної зброї «на всіх».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

До слова, Лукашенко заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про місця розміщення нестратегічних ядерних боєприпасів, які Москва направила до Мінська.