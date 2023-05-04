Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії

Глава держави наголосив, що йому дуже непросто покидати країну під час війни

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Гаазі пообіцяв, що його міжнародні відрядження матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян. Про це йдеться в заяві Зеленського під час пресконференції.

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За словами глави держави, йому дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.

«Я не хочу демотивувати цим (поїздками – ред.) суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості», – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.