Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії
фото скріншот відео

Глава держави наголосив, що йому дуже непросто покидати країну під час війни 

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Гаазі пообіцяв, що його міжнародні відрядження матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян. Про це йдеться в заяві Зеленського під час пресконференції.

За словами глави держави, йому дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.

«Я не хочу демотивувати цим (поїздками – ред.) суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

 

Теги: війна відео Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони стають чи не головною зброєю сучасної війни
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди» Технології війни
12 квiтня, 14:55
Очільник Польщі Анджей Дуда, український лідер Володимир Зеленський та перші леді
Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою (відео)
5 квiтня, 12:06
Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування внаслідок обстрілу
Окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю. Влада заявила про вагомий привід для прийняття рішення
7 квiтня, 09:11
Загарбники тероризують населення окупованих територій
Через мародерство окупанти залишають без світла жителів Херсонщини
15 квiтня, 07:25
Вчора Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
11 квiтня, 21:21
Чоловік не може стримати сліз, тримаючи в руці яблуко
Звільнені з полону військові радіють яблуку: зворушливі фото та відео
27 квiтня, 10:39
Під час нічної ворожої атаки є влучання по об’єкту громадської інфраструктури
Як зенітники збивали «Шахеди» на Одещині: з’явилося відео
19 квiтня, 19:03
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
1 травня, 15:33
Протягом доби на Донеччині троє цивільних отримали поранення
Атака дронів та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Вчора, 10:58

Політика

Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії
Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії
МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії
Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової
Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
8090
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
5956
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5467
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5136
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
5027
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

Новини

Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту