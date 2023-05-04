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Ексміністр оборони Гриценко нагадав про себе: розкритикував західних партнерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексміністр оборони Гриценко нагадав про себе: розкритикував західних партнерів
Анатолій Гриценко, міністр оборони України 2005–2007 років
фото: «Гордон»

Гриценко порівняв американсько-українські стосунки з відносинами США та терористів ІДІЛу

Західні партнери все частіше поширюють хибний та ризикований меседж. Про це заявив ексміністр оборони України Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

«Ми надали вам зброї, скільки змогли (насправді, скільки захотіли і лише ту, яку захотіли). Проводьте операцію, звільняйте що зможете, а потім – сідайте за мирні переговори. Такий меседж все голосніше чуємо від партнерів. Хибний, ризикований і небезпечний меседж!», – написав ексміністр.

Гриценко порівняв американсько-українські стосунки з війною проти терористів ІДІЛу.

«Це якби Захід на чолі з Америкою у війні проти терористів ІДІЛу раптом заявив: ми спланували операцію, проведемо її, якщо вдасться здолати ІДІЛ – добре, а ні – то починаємо мирні переговори. Звучить абсурдно? Так. Ризиковано й небезпечно? Так. Але ж сьогодні це звучить?!», – додав він.

Нагадаємо, що користувачі мережі дуже часто під час повномасштабної війни запитували, куди зник ексміністр оборони Гриценко, який раніше був активним критиком влади, балотувався в президенти і регулярно публікував свої оцінки з різних приводів.

Один з останніх резонансних дописів Гриценка стосувався небезпеки вживання пельменів, які були розморожені під час атаки росіян на українську енергосистему. Зауважимо, що відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.

Українці бурхливо відреагували на поради Гриценка, наприклад, обурюючись, що вони не зовсім доречні в складній ситуації в енергетиці, та й з практичної точки зору теж не надто влучні. Громадяни заявляли, що чекають від колишнього міністра оборони фахових коментарів про ситуацію на фронті та оборону. Натомість він пише про харчові отруєння та тушонку.

Теги: Міноборони Анатолій Гриценко зброя війна

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