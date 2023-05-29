Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано двох чоловіків, які знімали роботу ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві затримано двох чоловіків, які знімали роботу ППО
Чоловіків доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень
фото: поліція Києва

Для пошуку 26-річного чоловіка у столиці була введена спеціальна поліцейська операція

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

Порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

«Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку», – йдеться в повідомленні.

Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича «БМВ» правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Теги: поліція Київ системи ППО війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
У Києві затримано двох чоловіків, які знімали роботу ППО
У Києві затримано двох чоловіків, які знімали роботу ППО
У Києві збита російська ракета ледь не влучила у маршрутку (відео)
У Києві збита російська ракета ледь не влучила у маршрутку (відео)
Нацгвардієць «Іглою» вдруге врятував Київ від ракети
Нацгвардієць «Іглою» вдруге врятував Київ від ракети
Крики та вибухи: як кияни бігли до бомбосховищ під час ракетної атаки (відео)
Крики та вибухи: як кияни бігли до бомбосховищ під час ракетної атаки (відео)
Через падіння уламків ракет у Києві затримується рух низки тролейбусів: список
Через падіння уламків ракет у Києві затримується рух низки тролейбусів: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
54K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
43K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
36K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
25K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту