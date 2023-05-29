У Києві затримано двох чоловіків, які знімали роботу ППО

Чоловіків доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень

Для пошуку 26-річного чоловіка у столиці була введена спеціальна поліцейська операція

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

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Порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

«Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку», – йдеться в повідомленні.

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Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича «БМВ» правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.