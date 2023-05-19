Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото)
У Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден
Стали відомі імена російських військових, які загинули 13 травня під час падіння трьох гелікоптерів і двох винищувачів у Брянській області РФ. Їхні імена оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram.
За його даними, успішно демобілізовані:
- капітан Сергій Ігнатов;
- лейтенант Андрій Подвігін;
- капітан Савченко;
- старший лейтенант Віктор Хажайнов;
- старший лейтенант Денис Якимов;
- капітан Мі-8 Сергій Таран;
- пілот Су-35 Гліб Поляков;
Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.
Повідомлялося, що на Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака.
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