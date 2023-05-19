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Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото)
За день РФ втратила два винищувачі Су-34 і Су-35 на Брянщині
фото ілюстративне

У Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден

Стали відомі імена російських військових, які загинули 13 травня під час падіння трьох гелікоптерів і двох винищувачів у Брянській області РФ. Їхні імена оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram.

За його даними, успішно демобілізовані:

  • капітан Сергій Ігнатов;
  • лейтенант Андрій Подвігін;
  • капітан Савченко;
  • старший лейтенант Віктор Хажайнов;
  • старший лейтенант Денис Якимов;
  • капітан Мі-8 Сергій Таран;
  • пілот Су-35 Гліб Поляков;
Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото) фото 1
Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото) фото 2
Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото) фото 3

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.  

Повідомлялося, що на Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака.

Теги: війна гелікоптер літак росія авіакатастрофа

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