Названо імена рашистів, що загинули в авіатрощі у Брянській області (фото)

За день РФ втратила два винищувачі Су-34 і Су-35 на Брянщині

У Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден

Стали відомі імена російських військових, які загинули 13 травня під час падіння трьох гелікоптерів і двох винищувачів у Брянській області РФ. Їхні імена оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram.

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За його даними, успішно демобілізовані:

капітан Сергій Ігнатов;

лейтенант Андрій Подвігін;

капітан Савченко;

старший лейтенант Віктор Хажайнов;

старший лейтенант Денис Якимов;

капітан Мі-8 Сергій Таран;

пілот Су-35 Гліб Поляков;

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

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Повідомлялося, що на Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака.