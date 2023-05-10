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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами
Окупанти продовжують спрямовувати на Україну ударні дрони
фото ілюстративне

Сили ППО приземлили три ворожі безпілотники

У ніч на 10 травня російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область дрони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили три безпiлотники. Вони приземлили «Шахедiв», – написав Лисак у Telegram.

Решта ночi на Днiпропетровщинi минула без ворожих атак.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, але є й влучання, зокрема, п’яти ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Уночі 8 травня ворог атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною шість дронів.

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна безпілотник

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