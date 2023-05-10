Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами

Сили ППО приземлили три ворожі безпілотники

У ніч на 10 травня російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область дрони. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили три безпiлотники. Вони приземлили «Шахедiв», – написав Лисак у Telegram.

Решта ночi на Днiпропетровщинi минула без ворожих атак.

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Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, але є й влучання, зокрема, п’яти ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Уночі 8 травня ворог атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною шість дронів.