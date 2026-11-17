Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко направив російському диктатору Володимиру Путіну співчуття у зв’язку із загибеллю людей під час падіння військово-транспортного літака в Кемеровській області Росії.

Про це 17 листопада повідомило державне агентство Білорусі «Белта» з посиланням на пресслужбу Лукашенка, пише «Главком».

«У Білорусі з почуттям глибокого болю сприйняли звістку про катастрофу літака. Від імені білоруського народу та від себе особисто передаю слова співчуття і співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться у зверненні Лукашенка.

Літак упав поблизу села Ягуново Кемеровської області 17 листопада. Про авіаційну подію повідомив губернатор регіону Ілля Середюк. За його словами, на місці працюють екстрені служби, поліція та медики.

За даними російських ЗМІ, розбився військово-транспортний літак Ан-12, який летів із Новосибірська до Канська. Повідомляється про 17 загиблих, однак російська влада на момент публікації офіційно не підтвердила цю кількість. Причини катастрофи встановлюють.