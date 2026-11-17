Два російські військові літаки 17 листопада увійшли до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню. Вони пролетіли вздовж східного узбережжя острова, після чого залишили зону в південному напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода», яке наводить дані Міністерства оборони Тайваню.

За інформацією тайванського оборонного відомства, російські літаки наблизилися до острова з північного сходу. Вони пройшли вздовж його східного узбережжя та залишили розпізнавальну зону ППО на південь від повіту Тайдун.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що військові вжили відповідних заходів реагування. Водночас у відомстві не уточнили, які саме дії здійснили, а також не назвали типи російських літаків.

Розпізнавальна зона протиповітряної оборони не є державним повітряним простором. Вона використовується для завчасного виявлення та ідентифікації повітряних суден, які наближаються до території острова.

Раніше цього ж дня Міністерство оборони Японії повідомило про ймовірне порушення повітряного простору країни двома російськими військовими літаками поблизу острова Окіносіма у префектурі Фукуока.

За даними японської сторони, літаки перебували в повітряному просторі країни приблизно три хвилини. У відповідь Сили повітряної самооборони Японії підняли винищувачі та попередили екіпажі.

Після цього повітряні судна пролетіли через Цусімську протоку, а згодом – між японським островом Йонагуні та Тайванем.

Поява російської військової авіації поблизу Тайваню є відносно рідкісним явищем. Зокрема, у 2010 році російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 входив до північно-східної частини розпізнавальної зони ППО острова.

У червні 2023 року Тайвань також повідомляв про появу двох російських військових кораблів поблизу свого східного узбережжя. Тоді для спостереження за ними військові залучили літаки та кораблі.

Нинішній інцидент стався напередодні запланованого саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї. Водночас підтверджених даних про зв'язок польоту російських літаків із дипломатичними заходами немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Японія та Південна Корея підняли винищувачі через появу російських військових літаків. Японська сторона заявила про ймовірне порушення повітряного простору, тоді як південнокорейські військові наголосили, що державного кордону літаки не перетнули.

Також «Главком» писав про підготовку переговорів Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. За повідомленнями ЗМІ, зустріч має відбутися на полях саміту АТЕС.