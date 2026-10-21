Путін зустрівся з Віткоффом у Санкт-Петербурзі: перші подробиці

Російський лідер подякував Трампу за увагу до завершення війни в Україні та поцікавився результатами переговорів у Норвегії

Президент Росії Володимир Путін 21 жовтня розпочав зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів очільник Кремля порушив питання завершення війни проти України та відновлення економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час зустрічі Путін подякував американському президенту Дональду Трампу за увагу до питання врегулювання російсько-української війни.

Крім того, російський президент поцікавився результатами переговорів, які раніше відбулися в Норвегії за участю представників України, США та європейських країн. Окремо Путін заявив про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Під час зустрічі Стів Віткофф від імені президента США Дональда Трампа подякував Володимиру Путіну за рішення, пов'язане з так званою «дизельною угодою».

Своєю чергою, Путін заявив, що після ухвалення рішення стосовно дизельного пального ціни на світових ринках знизилися на 5–6%. Водночас російський президент не уточнив, про які саме ринки йдеться.

Крім того, очільник Кремля порушив питання можливого збільшення російського експорту до Сполучених Штатів. За словами Путіна, Росія могла б постачати на американський ринок значно більші обсяги добрив.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російською стороною про завершення війни в Україні. Американського представника в аеропорту Пулково зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв.

Візит американського переговорника відбувся після консультацій у Норвегії, під час яких представники України, Сполучених Штатів та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення російсько-української війни.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що переговори були погоджені заздалегідь, а візит американського представника не став спонтанним.

Ушаков також зазначив, що в переговорах візьме участь Кирило Дмитрієв. Головною темою зустрічі він назвав врегулювання війни Росії проти України.

Крім того, помічник Путіна заявив, що Москва не контактувала з президентом України Володимиром Зеленським під час попередніх переговорів про завершення війни.