Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін зустрівся з Віткоффом у Санкт-Петербурзі: перші подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін зустрівся з Віткоффом у Санкт-Петербурзі: перші подробиці
Путін заговорив про відновлення співпраці зі США
фото: росЗМІ

Російський лідер подякував Трампу за увагу до завершення війни в Україні та поцікавився результатами переговорів у Норвегії

Президент Росії Володимир Путін 21 жовтня розпочав зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів очільник Кремля порушив питання завершення війни проти України та відновлення економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час зустрічі Путін подякував американському президенту Дональду Трампу за увагу до питання врегулювання російсько-української війни.

Крім того, російський президент поцікавився результатами переговорів, які раніше відбулися в Норвегії за участю представників України, США та європейських країн. Окремо Путін заявив про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Під час зустрічі Стів Віткофф від імені президента США Дональда Трампа подякував Володимиру Путіну за рішення, пов'язане з так званою «дизельною угодою».

Своєю чергою, Путін заявив, що після ухвалення рішення стосовно дизельного пального ціни на світових ринках знизилися на 5–6%. Водночас російський президент не уточнив, про які саме ринки йдеться.

Крім того, очільник Кремля порушив питання можливого збільшення російського експорту до Сполучених Штатів. За словами Путіна, Росія могла б постачати на американський ринок значно більші обсяги добрив.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російською стороною про завершення війни в Україні. Американського представника в аеропорту Пулково зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. 

Візит американського переговорника відбувся після консультацій у Норвегії, під час яких представники України, Сполучених Штатів та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення російсько-української війни.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що переговори були погоджені заздалегідь, а візит американського представника не став спонтанним.

Ушаков також зазначив, що в переговорах візьме участь Кирило Дмитрієв. Головною темою зустрічі він назвав врегулювання війни Росії проти України.

Крім того, помічник Путіна заявив, що Москва не контактувала з президентом України Володимиром Зеленським під час попередніх переговорів про завершення війни.

Читайте також:

Теги: путін Стів Віткофф переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним
Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним
10 жовтня, 07:13
Президент провів зустріч з американськими сенаторами
Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом
22 вересня, 09:49
Трамп зустрів лідера КНР особисто
AP: Прийом Сі Цзіньпіна у Вашингтоні нагадав урочисту зустріч Путіна на Алясці
24 вересня, 02:34
Трамп підготував для Сі Цзіньпіна банкет і приватне чаювання у Вашингтоні
Трамп підготував пишний прийом для Сі Цзіньпіна. Що запланував Білий дім
23 вересня, 08:57
Трамп відкрив шлях російському дизелю, дрони атакували нафтотермінал у Ростові: головне за ніч 10 жовтня
Трамп відкрив шлях російському дизелю, дрони атакували нафтотермінал у Ростові: головне за ніч 10 жовтня
10 жовтня, 05:57
Заява стосується потенційного припинення ударів лише на день голосування
Трамп вимагає виборів в Україні. Путін пообіцяв зупинити удари... на один день
12 жовтня, 13:43
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі проведуть зустріч з українською делегацією
Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами
9 жовтня, 17:41
Радев висловився проти ударів по НПЗ Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику
Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним
15 жовтня, 12:51
Віткофф вирушив на новий раунд мирних переговорів у Норвегію
Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios
Вчора, 09:18

Політика

Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом
Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
Трамп зірвав плани Нетаньягу атакувати Іран перед виборами – FT
Трамп зірвав плани Нетаньягу атакувати Іран перед виборами – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua