Ушаков заявив про можливу зустріч Трампа й Путіна на саміті АТЕС

Помічник російського диктатора повідомив, що президенти США та РФ можуть особисто продовжити обговорення завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть провести двосторонню зустріч на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), щоб продовжити обговорення війни в Україні. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, російська сторона розраховує на особисті переговори двох президентів, під час яких вони зможуть продовжити обговорення можливого врегулювання війни в Україні.

Водночас остаточної домовленості про проведення зустрічі наразі немає. Американська сторона також офіційно не підтвердила її підготовку.

Заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між США та Росією. Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер беруть участь у переговорах щодо можливих умов завершення війни.

Після тристоронніх консультацій України, США та Росії в Абу-Дабі американські переговорники продовжили контакти з російським керівництвом у Москві.

Попри повідомлення про певний прогрес, ключові розбіжності між Україною та Росією, зокрема щодо територій і гарантій безпеки, залишаються невирішеними.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером у Москві. За словами Ушакова, сторони планували обговорити шляхи завершення війни в Україні та можливі домовленості щодо майбутньої системи безпеки.

Також «Главком» писав про плани Кремля залучити військових до переговорів з Україною та США. Російська сторона розглядала можливість проведення консультацій в Абу-Дабі, зокрема щодо гарантій безпеки після завершення війни.