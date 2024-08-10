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МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС
Магате стурбувані ситуацією біля Курської області
фото з вільних джерел

Міжнародне агентство з атомної енергії попереджає про небезпеку ескалації конфлікту поблизу атомних об'єктів

Міжнародне агентство з атомної енергії висловило стурбованість з приводу повідомлень про бойові дії в районі Курської атомної електростанції в Росії. Генеральний директор агенства Рафаель Гроссі закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки. Про це повідомляє МАГАТЕ.

Міжнародне агенство уважно стежить за ситуацією та нагадує про сім основних стовпів ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. 

«Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації», – сказав він. 

Гроссі також підкреслив п'ять конкретних принципів, встановлених для Запорізької АЕС, які мають бути застосовані і в цій ситуації. Один з цих принципів – необхідність забезпечення фізичної цілісності АЕС незалежно від її розташування.

«На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками» ,– йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ.
 

Також директор  додав, що особисто перебуває у контакті з«відповідними органами обох країн,» і слідкує за ситуацією.

У агенстві зазначили,  що Курська АЕС у російському місті Курчатов має 6 енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. На станції дві РБМК-1000 зупинені, а дві - готові. Крім того, на АЕС будуються два блоки ВВЕР-510.

Нагадаємо, Чи варто чекати провокацій на Курській атомній станції?

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Теги: МАГАТЕ столиця місто Україна історія

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