Скільки цілей збили Повітряні сили від початку повномасштабної війни: цифри від Олещука

Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів

Від початку повномасштабної війни РФ Повітряні сили України знищили понад 8000 повітряних цілей Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками... За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження», – зауважив Олещук.

Він також подякував партнерам України за «потужну підтримку».

«Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість», – зазначив командувач Повітряних сил.

Також він додав, що у період широкомасштабного вторгнення РФ за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 – посмертно.

Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору.



Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України!



(с) Зеленський pic.twitter.com/XCcf3DZLl0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024

Нагадаємо, бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов з Кропивницького відсвяткував 101 день народження.

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