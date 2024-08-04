Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки цілей збили Повітряні сили від початку повномасштабної війни: цифри від Олещука

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки цілей збили Повітряні сили від початку повномасштабної війни: цифри від Олещука

Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів

Від початку повномасштабної війни РФ Повітряні сили України знищили понад 8000 повітряних цілей Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками... За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження», – зауважив Олещук.

Він також подякував партнерам України за «потужну підтримку».

«Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість», – зазначив командувач Повітряних сил.

Також він додав, що у період широкомасштабного вторгнення РФ за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 – посмертно.

Нагадаємо, бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов з Кропивницького відсвяткував 101 день народження

Раніше Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів. 

Читайте також: На підбитому літаку знищив російський ЗРК С-400: неймовірна історія українського пілота
Теги: історія озброєння льотчик ворог день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Потенціал нашої перемоги – у здатності змін, адаптуванні до мінливих реалій війни»
Чи здатна Україна адаптуватись до війни, що постійно змінюється?
1 серпня, 16:00
Вступ України та Молдови до ЄС пішов би на користь Румунії
Навіщо Євросоюзу Україна та Молдова. Румунський експерт знайшов оригінальне пояснення
6 липня, 21:17
Росіяни намагаються захопити Торецьк, не рахуючись із втратами свого особового складу й техніки
Бої за Торецьк: ЗСУ розповіли про ситуацію в місті
7 липня, 18:44
Пастор-агент ФСБ, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ
Пастор втік із України та змушував своїх синів працювати на ФСБ
9 липня, 12:54
Якщо Росія зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
14 липня, 18:27
РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області
РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога
14 липня, 17:41
Під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли кота
Кіт врятував життя господині від обстрілу: неймовірна історія з Мирнограду
17 липня, 10:39
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
20 липня, 19:17
Охочі попрощатися з мовознавицею вже зібралися біля храму
У Львові прощаються з Іриною Фаріон
21 липня, 19:18

Події в Україні

Боєць РДК пояснив, звідки варто чекати наступу Росії
Боєць РДК пояснив, звідки варто чекати наступу Росії
Скільки цілей збили Повітряні сили від початку повномасштабної війни: цифри від Олещука
Скільки цілей збили Повітряні сили від початку повномасштабної війни: цифри від Олещука
Залізницю на Полтавщині пошкоджено обстрілами, деякі потяги суттєво затримуються
Залізницю на Полтавщині пошкоджено обстрілами, деякі потяги суттєво затримуються
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState
Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState
Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
41K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
22K
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
8871
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8308
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua