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Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні: ключові рішення щодо України

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Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні: ключові рішення щодо України
На Саміті Нато ухвалили низку важливих рішень щодо України
Фото з відкритих джерел

НАТО обіцяє Україні 40 млрд євро на військову та іншу допомогу

У Вашингтоні з 9 по 11 липня відбувся 75-й саміт НАТО, на якому одним з ключових питань було посилення України в контексті російсько-української війни. Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту, опублікованої на сайті НАТО.

Довготривала підтримка

НАТО зобов'язалося виділити Україні мінімум 40 млрд євро протягом наступного року на військові потреби. Ці кошти покриватимуть широкий спектр витрат, пов'язаних з посиленням обороноздатності України:

  • Придбання сучасного озброєння та техніки для Збройних Сил України.
  • Надання необхідних матеріалів, боєприпасів, палива та інших ресурсів для забезпечення боєздатності української армії.
  • Забезпечення технічного обслуговування, ремонту, доставки та переміщення військової техніки.
  • Навчання українських військовослужбовців, включаючи індивідуальну підготовку, навчання підрозділів та штабів, а також спільні навчання з силами НАТО.
  • Фінансування операцій з надання військової підтримки Україні, включаючи розвідку, планування та координацію дій.
  • Інвестиції в розвиток оборонно-промислового комплексу України та підтримка його модернізації.
  • Внески до трастових фондів НАТО для України, які використовуються для надання нелетальної допомоги, такої як медичне обладнання, засоби зв'язку, розмінування тощо.

Політична, економічна, фінансова та гуманітарна підтримка

Окрім військової допомоги, НАТО продовжить надавати Україні політичну підтримку, включаючи дипломатичні зусилля та консультації. Також буде надаватися економічна та фінансова допомога для стабілізації економіки України та підтримки її відновлення. Гуманітарна допомога буде спрямована на допомогу постраждалим від війни та забезпечення їхніх базових потреб.

Нові структури підтримки

NSATU: Створено Службу допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU) для координації поставок військової техніки та підготовки особового складу.
JATEC: Розширено Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC) для вивчення уроків війни та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

Незворотність членства України в НАТО

Підтверджено, що майбутнє України – в НАТО. Альянс вітає прогрес України у реформах та заявляє, що запрошення до НАТО буде надіслано, коли члени Альянсу погодяться та умови будуть виконані.

Критика Ірану та КНДР

НАТО засудило Іран та КНДР за надання військової підтримки Росії, зокрема постачання боєприпасів та безпілотників, що підриває глобальну безпеку.

Заява про Китай

НАТО заявило, що Китай став вирішальним чинником у війні Росії проти України через свою підтримку Росії та закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну допомогу російським військовим зусиллям. Також висловлено занепокоєння щодо діяльності Китаю в кіберпросторі, космосі та його ядерної програми. Саміт НАТО у Вашингтоні продемонстрував рішучість Альянсу підтримувати Україну та зміцнювати її обороноздатність. Було ухвалено важливі рішення щодо довгострокової підтримки, створення нових структур співпраці та підтверджено незворотність шляху України до членства в НАТО.

До слова, під час саміту НАТО серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.

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Теги: саміт Китай військові розмінування гуманітарна допомога навчання Україна озброєння запрошення

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