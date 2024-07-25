Уряд впроваджує електронну систему, яка регулюватиме обіг медичного канабісу
Усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом, ліцензуватимуться
В Україні впровадять електронну інформаційну систему, що забезпечить прозоре регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
«Документом також затверджено порядок функціонування електронної системи, який передбачає, що усі операції з медичним канабісом мають фіксуватися й обліковуватися упродовж наступного дня після їхнього здійснення. Йдеться про понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об’єктів обліку», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у системі фіксуватиметься виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадка рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Також Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи.
Зокрема усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом, ліцензуватимуться. Власником та адміністратором електронної системи буде Держлікслужба.
Зареєструватися і користуватися системою зможуть суб’єкти обліку (ліцензіати), уповноважені особи Держлікслужби, МОЗ, Нацполіції та СБУ. Доступ до системи буде безоплатним, цілодобовим та здійснюватиметься з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Постанова про електронну інформаційну систему обліку канабісу набирає чинності 16 серпня 2024 року. Очікується, що система запрацює у жовтні 2024 року.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.
До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.
Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.
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