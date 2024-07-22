Що вивчатимуть на оновленому предметі «Захист України»? Відповідь Міносвіти

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку

Розроблено оновлений проєкт предмета «Захист України», який відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Сьогодні наше завдання – підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета «Захист України» спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства. Цей предмет про можливості. Про те, як бути готовим до різних життєвих ситуацій, допомагати собі та іншим, як бути активним громадянином своєї країни», – зазначає Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

МОН зазначає, що у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

Нагадаємо, що Міносвіти розраховує збільшити кількість випускників дев’ятих класів, які обирають професійне спрямування, до 45%. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтервʼю «Новій українській школі». Він зауважив, що це амбітна мета міністерства, до якої планують рухатися поступово.

До слова, Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.