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Чи збільшить свій медальний доробок Україна? Анонс змагань Олімпіади на 30 липня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Чи збільшить свій медальний доробок Україна? Анонс змагань Олімпіади на 30 липня
Українські шпажистки вигравали медалі Кубків світу та чемпіонатів Європи, проте у їхній скарбничці ще нема нагород у команді з Олімпійських Ігор
Фото: FIE

Медальними сподіваннями знову будуть українські фехтувальниці

У четвертий день Олімпійських Ігор-2024  українські спортсмени виступатимуть у фехтуванні, плаванні, боксі, бадмінтоні, настільному тенісі, веслувальному слаломі, стрільбі з лука та тенісі. 

Двома головними подіями дня стануть завершальний матч на груповому етапі футбольної збірної з Аргентиною та командний турнір у жіночій шпазі. Окрім цих змагань, наші спортсмени проводитимуть важливі відбіркові змагання, які допоможуть їм вийти до наступних раундів Олімпіади. 

Чоловіча збірна України з футболу сьогодні боротиметься за вихід до плейоф Олімпійських Ігор-2024. На їхньому шляху перебуватиме збірна Аргентини, яка почала Олімпіаду з сенсаційної поразки у матчі з Марокко (1:2), проте впевнено виграла в Іраку (3:1). Українцям за певних сценаріїв вистачить і нічиєї, проте наші футболісти точно гратимуть на перемогу. 

У фехтуванні після бронзового здобутку Ольги Харлан є сподівання на продовження успіху від українських шпажисток у командній першості. Влада Харькова та Олена Кривицька, які вийшли до вісімки найкращих особистого турніру, а також Фейбі Бежура та Дар'я Варфоломеєва у першому раунді зустрінуться з китаянками, на чолі яких буде олімпійська чемпіонка Ївень Сун. Українки мають у своєму активі перемоги з етапів Кубка світу, тому для них нема неможливих суперниць. 

Розпочне виступи на Олімпіаді і «полтавський танк» Олександр Хижняк. Боксер, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020, у першому раунді змагань битиметься з уродженцем Соледару Пилипом Акіловим. Опонент Хижняка довгий час виступав на українській арені, проте вирішив змінити громадянство на угорське. 

Неабиякий виклик випав і українському лучнику Михайлу Усачу, адже у першому ж раунді особистої першості він змагатиметься з першим номером світового рейтингу Маркусом Д'Альмейдою. Дебютанту Олімпіад з України буде нелегко, однак стрільба з лука славиться своїми неочікуваними результатами саме в індивідуальних першостях. 

У кваліфікації 200-метрівки батерфляєм виступить Денис Кесіль. Український плавець спробує перервати невдалий початок олімпійського турніру з плавання для українців та стати першим з наших спортсменів, який пройде до наступного раунду змагань. Також подолати кваліфікаційну стадію матиме на меті і слаломістка Вікторія Ус, яка виступатиме у каное. 

Свої наступні матчі проведуть представниці ракеткових видів спорту: у бадмінтоні Поліна Бугрова зіграє заключний матч групи з чешкою Терезою Швабіковою, у настільному тенісі Маргарита Песоцька вестиме боротьбу за 1/8 фіналу з найкращою європейкою Бернардет Соч, а у великому тенісі продовжать виступи Еліна Світоліна, Марта Костюк та два парних тандеми. 

Розклад українців 30 липня

11:00. Настільний теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Маргарита Песоцька – Бернардет Соч

12:00. Бадмінтон, жінки. Особиста першість. Груповий етап, другий тур. Поліна Бугрова – Тереза Швабікова

12:00. Плавання, чоловіки. 200 метрів батерфляєм. Кваліфікація. Денис Кесіль

14:18. Стрільба з лука, чоловіки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Михайло Усач – Маркус Д'Альмейда

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/8 фіналу. Марта Костюк – Марія Саккарі

14:30. Фехтування, жінки. Командна першість. 1/4 фіналу. Україна (Влада Харькова, Олена Кривицька, Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва) – Китай

16:00. Веслувальний слалом, жінки. Каное. Кваліфікація. Вікторія Ус

16:00. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/8 фіналу. Еліна Світоліна – Барбора Крейчикова

18:00. Футбол, чоловіки. Груповий етап, 3 тур. Україна – Аргентина

20:00. Теніс, жінки. Парна першість. 1/8 фіналу. Марта Костюк/Даяна Ястремська – Су–Вей Сей/Чаї Цао

21:32. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 80 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хижняк – Пилип Акілов

У разі виходу до наступних раундів

20:30. Фехтування, жінки. Командна першість. Фінальний блок. Збірна України (Влада Харькова, Олена Кривицька, Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва)

21:42. Плавання, чоловіки. 200 метрів батерфляєм. Півфінал. Денис Кесіль

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступає на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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