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Глобальний технологічний збій у світі: названо причину

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Глобальний технологічний збій у світі: названо причину
Серія технічних збоїв призвела до перебоїв у роботі авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі
Фото з відкритих джерел

Авіакомпанії, банки та біржа зупинили роботу через проблеми у Microsoft та CrowdStrike

19 липня світ зіткнувся з серією технічних збоїв, що порушили роботу авіакомпаній, банків та Лондонської фондової біржі. За даними Bloomberg, серед постраждалих - McDonald's, United Airlines та LSE Group. Причиною збоїв стали проблеми в онлайн-сервісах Microsoft, включаючи Azure і 365, а також збій у програмному забезпеченні кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc. Microsoft підтвердив проблеми та заявив, що вивчає ситуацію. Про це пише Bloomberg.

Перші збої з'явилися в США пізно ввечері 18 липня, що призвело до затримки рейсів авіакомпанії Frontier Airlines. LSE Group повідомила про глобальну технічну проблему, яка перешкоджає публікації новин. В Азії японські користувачі зіткнулися зі збоями в роботі Microsoft 365, а аеропорти Мумбаї та Гонконгу повернулися до ручної реєстрації пасажирів. Збої сталися одразу після того, як Microsoft заявила про вирішення проблеми з хмарними сервісами Azure.

BBC повідомляє, що від збоїв постраждали великі банки, медіа та авіакомпанії. Аляска повідомила про проблеми з аварійними службами, а кілька авіакомпаній США призупинили польоти. Британський телеканал Sky News припинив мовлення, а в Австралії виникли перебої в роботі телерадіокомпаній та супермаркетів.

Microsoft заявив, що більшість служб було відновлено, але представник австралійського міністра внутрішніх справ пов'язав збій з проблемою в CrowdStrike. Австралійська організація з кібербезпеки заявила, що немає інформації, яка б свідчила про кібератаку.

Авіакомпанії Delta і American Airlines оголосили «глобальну зупинку рейсів», а в Австралії авіакомпанії Virgin Australia і Jetstar затримали або скасували рейси. Користувачі соцмереж повідомляють про черги в австралійських магазинах, збої в роботі платіжних систем і проблеми з доступом до фінансових установ.

Нагадаємо, що низка країн вранці зіштовхнулися з масштабними технічними збоями.

Теги: компания авіація пошта Нова пошта Україна

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