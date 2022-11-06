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Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні (відео)
Росія не застосує зброю масового ураження на території України
фото ілюстративне

Рашисти руйнують критичну інфраструктуру України

Росія відмовилась від ідеї застосування ядерної зброї по території України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович на каналі Фейгін Live.

«Відколи вони почали завдавати ударів по нашій інфраструктурі – це означає, що вони відмовилися від ідеї застосування ядерної зброї. Це була вилка – чи це рішення, чи це. Разом не працює», – сказав Арестович.

Відзначимо, що у Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки попередили Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні

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Теги: росія війна ядерна зброя Україна

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