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«Сприймаємо це дуже серйозно»: генсек НАТО зробив нову заяву щодо Росії та ядерної зброї

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Сприймаємо це дуже серйозно»: генсек НАТО зробив нову заяву щодо Росії та ядерної зброї
НАТО продовжить підтримувати Україну
фото: AP

Застосування ядерної зброї змінить природу конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу. Відповідну заяву в інтерв’ю NTV зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні низький, але наслідки будуть величезними, тому ми сприймаємо це дуже серйозно. Росія діє безвідповідально та необачно», – сказав Столтенберг.

На думку Столтенберга, ядерна зброя змінить природу конфлікту. Водночас РФ не зможе перемогти Україну за допомогою ядерної війни – у НАТО чітко попереджають про це російського диктатора Володимира Путіна. Проте позиція Росії поки залишається незмінною, зазначив генсек.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде не просто катастрофа для України. Якщо Росія переможе, то це буде на шкоду всьому світу. Нам усім важливо, щоб виграла Україна, а не Путін», – наголошує Столтенберг.

Диктатор Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Організації Північноатлантичного договору, зробивши великі стратегічні помилки, вважає генеральний секретар.

Відзначимо, що у Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки попередили Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні

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Теги: росія НАТО війна ядерна зброя Єнс Столтенберг

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