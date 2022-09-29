Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 

В Дагестані тривають масштабні протести проти мобілізації

Республіка Дагестан продовжує масштабні акції протесту проти мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема. На завтра, 30 вересня, анонсовані чергові мітинги. Про це повідомляє Telegram-канал «Утро Дагестан», який координує акції протесту.

«Переслідування та законодавство в Росії так влаштовані, що не залишилося жодних законних форм протесту... Здивуємо владу 30 вересня», – закликають активісти дагестанців.

Рух опору також проаналізував, яких успіхів їм вдалося досягти.

«Ми змогли підняти в топ інформаційного порядку денного те, що відбувається в Дагестані. Весь світ побачив те, як у Росії немає ніякої добровільної мобілізації, а навіть до цивільного населення застосовуються жорстокі форми придушення! Тобто зруйнували міф влади про те, що дагестанці хочуть добровільно воювати. У тому числі в Україні побачили нас готових битися за відмову від мобілізації. Опір повернувся до Дагестану! А здавалося ж, там ніхто не залишився! Ми створили прецедент опору для всіх інших регіонів», – розповіли активісти.

Нагадаємо, дагестанці чинять опір посіпакам Путіна.