Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 
Російські силовики розганяли мітинги, коли люди перекривали федеральні траси
фото з відкритих джерел

В Дагестані тривають масштабні протести проти мобілізації 

Республіка Дагестан продовжує масштабні акції протесту проти мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема. На завтра, 30 вересня, анонсовані чергові мітинги. Про це повідомляє Telegram-канал «Утро Дагестан», який координує акції протесту.

«Переслідування та законодавство в Росії так влаштовані, що не залишилося жодних законних форм протесту... Здивуємо владу 30 вересня», – закликають активісти дагестанців.

Рух опору також проаналізував, яких успіхів їм вдалося досягти.

«Ми змогли підняти в топ інформаційного порядку денного те, що відбувається в Дагестані. Весь світ побачив те, як у Росії немає ніякої добровільної мобілізації, а навіть до цивільного населення застосовуються жорстокі форми придушення! Тобто зруйнували міф влади про те, що дагестанці хочуть добровільно воювати. У тому числі в Україні побачили нас готових битися за відмову від мобілізації. Опір повернувся до Дагестану! А здавалося ж, там ніхто не залишився! Ми створили прецедент опору для всіх інших регіонів», – розповіли активісти. 

Нагадаємо, дагестанці чинять опір посіпакам Путіна.

Читайте також:

Теги: Telegram активісти Дагестан населення мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка назвала опонента «чуркою» 
«Заборонити в'їзд до Москви таким, як ви!». Агресивна росіянка накинулася на дагестанця  
Вчора, 10:35
У Росії після оголошення мобілізації розпочалися акції протесту
Бійки з поліцією та перекриті вулиці: нові відео протестів у Дагестані
26 вересня, 17:11
Протести в Дагестані: мітингарі готують коктейлі Молотова, палять покришки
У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум
26 вересня, 05:44

Соціум

Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 
Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 
Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise
У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise
Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську
Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
Витік газу з «Північних потоків» вже завдав кліматичних збитків
Витік газу з «Північних потоків» вже завдав кліматичних збитків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
157K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
68K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
35K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
28K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
25K
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту