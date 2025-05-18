Мелоні і Макрон посварилися через Україну – Financial Times

Французький та італійський лідери демонструють взаємну антипатію з 2022 року

У західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, Мелоні, як і більшість європейських лідерів, цього тижня прибула на саміт Європейського політичного співтовариства в Албанії. Однак вона не взяла участь у секційній зустрічі, на якій лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорили результати провальних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Саме на тій зустрічі і виникла ідея спільно із Зеленським зателефонувати Дональду Трампу і пояснити йому, що ж насправді відбулося в Туреччині.

Прем'єр-міністерка Італії, яка є переконаною прихильницею Києва та має міцні особисті стосунки з Трампом, після цього публічно висловила невдоволення тим, що їй не запропонували долучитися до тієї телефонної розмови з Трампом. Мелоні сказала журналістам, що решта європейських лідерів проігнорували її буцімто через небажання направляти війська до України в рамках запропонованої «коаліції охочих».

Ця заява керівниці Італії обурила французького президента. В коментарі журналістам він зауважив, що питання розміщення військ взагалі не обговорювалося ані на тій зустрічі в Албанії, куди Мелоні не пішла, ані під час нещодавньої спільної поїздки Мерца, Макрона, Туска і Стармера до Києва.

«Обговорення стосувалися припинення вогню – давайте уникати поширення неправдивої інформації. Цього вже достатньо надходить з Росії», – сказав президент Франції.

Після цих заочних нападок італійського та французького лідерів одне на одного у справу втрутився німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Римського і спробував заспокоїти напруженість. Він зокрема підтвердив, що Італія «повинна відігравати певну роль» у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

«Я проведу переговори в Європейському Союзі найближчими днями, щоб залучити Італію до всіх наших зусиль щодо вирішення цього конфлікту. Ми не повинні дозволити собі бути розділеними», – сказав Мерц на пресконференції в Римі, додавши, що країни-члени ЄС не розподілені на «перший чи другий сорт».

Однак, як зазначає Financial Times, в самій Італії Джорджію Мелоні критикують за те, що вона усунулася від активної участі у миротворчих зусиллях «європейського квартету» (Франція, Британія, Німеччина, Польща) і тим самим зменшила вплив своєї країни. Зокрема її звинувачують у брехні про справжні причин її відсутності у квартеті – особисту антипатію до Макрона.

Французький та італійський лідери демонструють взаємну антипатію з 2022 року, коли Мелоні прийшла до влади. Одним з найбільш гучних епізодів цього конфлікту стала публічна заочна сварка між ними на початку 2023 року. Тоді лідерка Італії образилася, що її не запросили на приватну вечерю за участі Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона і Олафа Шольца у Парижі.

Через кілька місяців по тому між Парижем і Римом спалахнув новий дипломатичний скандал. Приводом стала критика міграційної політики Мелоні, яка прозвучала з вуст одного французького міністра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і французький очільник Еммануель Макрон стали не просто союзниками, а близькими друзями, і часто телефонують один одному напряму.

Також резидент України Володимир Зеленський 9 січня провів зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Їхні теплі вітання не залишили байдужими українців