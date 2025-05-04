Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня

Зеленський наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ

Росіянам віри немає, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі». Як інформує «Главком», про це голова держави сказав під час пресконференції у Чехії 4 травня.

«Передусім це не перший виклик. І не перші обіцянки Росії про припинення вогню… Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми їм не віримо. Від них провокації можуть бути. Це в їхньому стилі», – сказав він.

Пославшись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Зеленський назвав кількість російських штурмів в Україні лише за день.

«Усі ці дні росіяни говорять про те, що вони хочуть якесь часткове припинення вогню. Але, наприклад, кількість штурмів сьогодні (4 травня, – ред.) – найбільше за останні місяці. Всі дні вони показують більше 200 штурмів. В мене була доповідь генерала Сирського… Він мені сказав: за вчора, наприклад, більше 200 штурмів», – сказав президент.

Зеленський вкотре наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ.

«Тобто віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить, ну, нехай спробують на собі…», – сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.