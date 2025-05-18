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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Стармер і Макрон приводить Трампа до тями

glavcom.ua
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фото: The White House

Люди, які хворіють на Альцгеймера, іноді втрачають будь-який сором чи стид

Немає жодного сенсу повторювати десять раз те, що сказав Трамп в тому, чи в тому інтервʼю. Це абсолютно нічого не значить. Час від часу він видає різні рандомні фрази на будь-які теми, без усякого звʼязку з реальністю.

Ми звикли, що притомна людина повинна мати якісь базові моральні налаштування. А у Трампа таких налаштувань немає.

Час від часу йому дзвонить Стармер чи Макрон, і приводить діда до тями. Тимчасово. І так – по колу.

Люди, які хворіють на Альцгеймера, іноді втрачають будь-який сором чи стид. Хвороба виїдає ту частину мізків, які відповідають за емпатію, лояльність, моральні настанови й принципи.

Трамп з Альцгеймером народився. Та й по тому…

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп президент США

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