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Зеленський у Римі зустрівся з Джорджею Мелоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський у Римі зустрівся з Джорджею Мелоні
Лідери обговорили важливість посилення тиску на Росію та гарантії безпеки
фото: Офіс президента

Політики обговорили гарантії безпеки та продовження військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Тоді в Києві загинули 12 людей, іще 87 були поранені. Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати українців.

Зеленський у Римі зустрівся з Джорджею Мелоні фото 1

Володимир Зеленський розповів про конструктивні зустрічі української делегації з представниками США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція про те, що безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

Лідери також обговорили важливість посилення тиску на Росію та гарантії безпеки. Президент відзначив принципову та чітку позицію Джорджі Мелоні.

Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

Зеленський у Римі зустрівся з Джорджею Мелоні фото 2

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. 

Крім того, американський президент Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що США не вийдуть із переговорного процесу між Україною та Росією.

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Теги: Володимир Зеленський Італія переговори

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