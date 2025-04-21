Команда Трампа чекає відповіді від України щодо Криму і відмови від НАТО – WSJ

Адміністрація Трампа запропонувала Києву виключення потенційного членства України в НАТО і фактична відмова від Криму

Україна має надати відповідь на пропозицію США під час зустрічі офіційних осіб в Лондоні цього тижня

Сполучені Штати цього тижня тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають неназвані посадовці, ідеї США були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер, 17 квітня. Документом також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.

За даними WSJ, зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, буде надана на зустрічі офіційних осіб Штатів, України та Європи в Лондоні цього тижня. Якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, то пропозиції можна буде направити до Москви.

За словами офіційних осіб США, держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог планують відвідати зустріч у Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку до Росії, хоча про неї офіційно не повідомлялося.

Серед ідей, представлених США в Парижі, є виключення потенційного членства України в НАТО і фактична відмова від Криму.

Ще одна ідея США, за словами західних чиновників, передбачає визначення території навколо Запорізької атомної електростанції "нейтральною", яка може бути під американським контролем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні. За його словами, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні.

Минулого тижня у Парижі до переговорів щодо війни в Україні долучилися високопосадовці з США, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа, а також представники України, Франції, Німеччини та Великої Британії. ​

Метою переговорів стало обговорення умов припинення вогню та розробка мирного плану, який враховує безпекові гарантії для України та механізми контролю за дотриманням домовленостей.​