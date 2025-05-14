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Іран та «євротрійка» проведуть у Стамбулі ядерні переговори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Іран та «євротрійка» проведуть у Стамбулі ядерні переговори
фото з відкритих джерел

 Країни Європи хочуть показати своє бачення можливої ​​нової ядерної угоди

Представники Ірану та «євротрійки» – Великої Британії, Франції та Німеччини – зустрінуться у Стамбулі 16 травня для переговорів щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дві сторони виявляють інтерес у подальших контактах: країни Європи намагаються показати своє бачення можливої ​​нової ядерної угоди, а Тегеран намагається оцінити позицію європейців щодо повторного запровадження санкцій ООН (механізм Snapback).

Іран та «євротрійка» мали провести консультації з питання іранської ядерної програми 2 травня, проте після перенесення американською стороною четвертого раунду переговорів з Іраном глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що зустріч з ядерної проблематики з Іраном не відбудеться.

Як заявило МЗС Ірану, Тегеран готовий провести зустріч із «євротрійкою» після того, як відбудеться четвертий раунд консультацій із США.

Четвертий раунд переговорів між Іраном та США відбувся у неділю, 11 травня. Офіційний представник МЗС Ірану назвав цей раунд переговорів із Вашингтоном «важким». А за словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, «позиції сторін у цьому раунді зблизилися», у переговорах спостерігається прогрес. При цьому він наголосив, що Іран готовий скоригувати рівень збагачення урану для вибудовування довіри зі США, але повністю відмовлятися від збагачення не збирається.

Нагадаємо, перший та третій раунди непрямих переговорів між Тегераном та Вашингтоном відбулися в Омані 12 та 26 квітня відповідно, другий – у Римі 19 квітня. Іранську сторону на переговорах представляє Аббас Аракчі, а американську спецпосланець президента США Стів Уіткофф.

У 2015 році Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція та Іран уклали ядерну угоду, яка передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми ісламської республіки. Сполучені Штати у попередній президентський термін Трампа у травні 2018 року вийшли зі СВПД (Спільний всеосяжний план дій, назва ядерної угоди – «Главком») і відновили санкції проти керівництва в Тегерані. У відповідь Іран заявив про поетапне скорочення своїх зобов'язань у рамках угоди, відмовившись, зокрема, від обмежень у ядерних дослідженнях та рівні збагачення урану.

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Теги: ядерна зброя Іран переговори санкції Великобритания Франція Німеччина

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