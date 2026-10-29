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Прем’єр Норвегії звинуватив Financial Times у неправдивій публікації про Путіна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем’єр Норвегії звинуватив Financial Times у неправдивій публікації про Путіна
Телефонна розмова Путіна, Стере та Стубба відбулася 27 жовтня
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Йонас Гар Стере вимагає виправити матеріал про телефонну розмову з російським лідером, однак британська газета відмовилася це робити

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Financial Times опублікувала неправдиву інформацію про його телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Норвезька сторона попросила видання виправити матеріал, проте газета відмовилася вносити зміни. Про це повідомляє норвезьке видання VG, пише «Главком».

«Ми попросили Financial Times виправити це, тому що це неправда», – заявив Стере.

Йдеться про публікацію FT від 28 жовтня, у якій із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних зі змістом бесіди, стверджувалося, що Путін присвятив значну частину 90-хвилинної телефонної розмови середньовічній історії слов’ян. За даними газети, через це учасники бесіди мали обмаль часу для обговорення війни в Україні та шляхів її завершення.

Стере заперечив таку версію подій. За його словами, російський президент виклав власне бачення ситуації в Європі та подій від 2014 року до сьогодні. Норвезький прем’єр також не погодився з твердженням, що Путін фактично не залишив йому та Стуббу достатньо часу для виступів.

У відповідь на звернення VG представник британської газети заявив, що редакція не має наміру виправляти публікацію. «Ми стоїмо за нашою журналістикою», – сказав представник FT.

Видання відмовилося від подальших коментарів і не стало докладніше пояснювати, на чому ґрунтувалися наведені в статті твердження.

Водночас державна секретарка канцелярії норвезького прем’єра Бхануджа Расіа повідомила VG, що Фінляндія звернулася до FT від імені обох країн із проханням виправити матеріал. За її словами, під час розмови Путін, зокрема, говорив про ситуацію в Європі від 2014 року до сьогодні.

Телефонна розмова Путіна, Стере та Стубба відбулася 27 жовтня. Норвезький прем’єр пояснив, що метою контакту було донести до російського керівництва позицію європейських країн щодо війни та обговорити можливі кроки для зниження напруженості.

Однак Financial Times повідомили, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере хотіли обговорити з Володимиром Путіним перспективи завершення війни, але російський диктатор присвятив більшу частину 90-хвилинної розмови історії.

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Теги: Норвегія путін ЗМІ переговори росія

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