Німеччина прискорює підготовку до можливого нападу РФ на країни Балтії – Welt

Понад 70 генералів та старших офіцерів Німеччини й Нідерландів перевірили потенційні райони бойових дій поблизу російського кордону

Німеччина та Нідерланди посилюють підготовку до можливого військового зіткнення з Росією в Балтійському регіоні. Командування сухопутних військ обох держав вважає за необхідне прискорити розгортання сил НАТО на східному фланзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Welt.

За інформацією видання, понад 70 генералів і високопоставлених офіцерів двох країн цього тижня відвідали потенційні райони бойових дій в Естонії, Латвії та Литві. Поїздку, підготовка до якої переважно відбувалася в закритому режимі, називають безпрецедентною.

Військові вивчали місцевість, інфраструктуру та можливості оперативного перекидання підрозділів у разі російського нападу. Таким чином союзники прагнуть продемонструвати готовність виконувати зобов'язання щодо колективної оборони НАТО.

Командувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що європейським арміям необхідно швидше готуватися до можливого конфлікту.

За його словами, військові дійшли спільного висновку: для реагування на раптову атаку потрібно щодня вдосконалювати бойові спроможності та скорочувати час підготовки до розгортання військ.

Країни Балтії стали одним із головних напрямків відповідальності німецьких сухопутних військ. У разі загострення ситуації Берлін має забезпечити швидке перекидання до регіону значних сил.

Німеччина вже розгортає в Литві 45-ту танкову бригаду. Водночас із липня 2026 року німецько-нідерландський корпус відповідає за керівництво можливими сухопутними операціями НАТО в Естонії та Латвії.

Уздовж східного кордону Альянсу також розширюють оборонні позиції, будують укріплення та готують системи безпілотників для розвідки й захисту.

Одним із потенційно небезпечних напрямків військові аналітики називають естонське місто Нарва поблизу російського кордону.

Як зазначає Welt, планувальники розглядають сценарій обмеженого російського нападу на територію НАТО. Водночас Фройдінг наголосив, що наразі не бачить конкретних ознак підготовки Москви до такого кроку, хоча повністю відкидати подібний сценарій не можна.

Німецький генерал також попередив, що російські війська в Балтійському регіоні можуть мати чисельну перевагу. Серед головних завдань для НАТО він назвав посилення протидії безпілотникам, розвиток засобів радіоелектронної боротьби та створення запасів озброєння безпосередньо в регіоні.

5 жовтня «Главком» повідомляв про попередження глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіна Єґера. Він заявив, що протистояння з Росією може перерости у прямий збройний конфлікт, тому Німеччина має готуватися до подальшого загострення безпекової ситуації.

Наступного дня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав країни, які можуть опинитися під загрозою російської агресії. Серед них – Естонія, Латвія, Литва, Молдова та Грузія. Вадефуль наголосив, що напад на країни Балтії означатиме безпосереднє залучення Німеччини через її зобов'язання перед НАТО.