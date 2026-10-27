Мерц назвав умову завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини наголосив, що мирні переговори неможливі без участі Києва та європейських держав

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть самостійно домовитися про завершення війни в Україні. За його словами, до мирних переговорів обов'язково мають долучитися Київ та європейські країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час виступу в Інституті Юсофа Ішака в Сінгапурі Мерц застеріг від сценарію, за якого майбутнє України вирішуватимуть Росія, США та, можливо, Китай.

На переконання канцлера, за столом переговорів повинні бути представники України, Росії, Сполучених Штатів та європейських держав.

Канцлер наголосив, що припинення російської агресії залежить насамперед від Володимира Путіна. Поки очільник Кремля не погоджується завершити війну, Німеччина та інші європейські країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Мерц також зазначив, що допомога Києву спрямована не лише на захист територіальної цілісності держави, а й на збереження європейського політичного порядку.

За його словами, Німеччина разом із партнерами працює над створенням переговорного формату з Москвою. Важливу роль у цих дипломатичних зусиллях відіграють Фінляндія та Норвегія.

27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним. Європейські лідери закликали його припинити війну та обговорили перспективи відновлення переговорів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним. Дипломатичний контакт відбувся після консультацій з Україною та США.

Також «Главком» писав про контакти Зеленського з лідерами Фінляндії та Норвегії. Сторони обговорили результати розмови з Кремлем і подальші дипломатичні кроки.

Крім того, «Главком» повідомляв про позицію Путіна щодо Донбасу. За даними Reuters, російський диктатор під час переговорів із європейськими лідерами не продемонстрував готовності відмовитися від своїх територіальних вимог.