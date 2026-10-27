Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мерц назвав умову завершення війни в Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Мерц назвав умову завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився щодо перспектив завершення війни в Україні
фото: Getty Images

Канцлер Німеччини наголосив, що мирні переговори неможливі без участі Києва та європейських держав

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть самостійно домовитися про завершення війни в Україні. За його словами, до мирних переговорів обов'язково мають долучитися Київ та європейські країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час виступу в Інституті Юсофа Ішака в Сінгапурі Мерц застеріг від сценарію, за якого майбутнє України вирішуватимуть Росія, США та, можливо, Китай.

На переконання канцлера, за столом переговорів повинні бути представники України, Росії, Сполучених Штатів та європейських держав.

Канцлер наголосив, що припинення російської агресії залежить насамперед від Володимира Путіна. Поки очільник Кремля не погоджується завершити війну, Німеччина та інші європейські країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Мерц також зазначив, що допомога Києву спрямована не лише на захист територіальної цілісності держави, а й на збереження європейського політичного порядку.

За його словами, Німеччина разом із партнерами працює над створенням переговорного формату з Москвою. Важливу роль у цих дипломатичних зусиллях відіграють Фінляндія та Норвегія.

27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним. Європейські лідери закликали його припинити війну та обговорили перспективи відновлення переговорів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним. Дипломатичний контакт відбувся після консультацій з Україною та США.

Також «Главком» писав про контакти Зеленського з лідерами Фінляндії та Норвегії. Сторони обговорили результати розмови з Кремлем і подальші дипломатичні кроки.

Крім того, «Главком» повідомляв про позицію Путіна щодо Донбасу. За даними Reuters, російський диктатор під час переговорів із європейськими лідерами не продемонстрував готовності відмовитися від своїх територіальних вимог.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина Фрідріх Мерц переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водночас росіяни не припиняють натиску
Росіяни на картах приписали собі понад 5 тис. км² – аналітик
28 вересня, 05:40
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
Атака окупантів на Краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
8 жовтня, 21:32
Пресслужба компанії підтвердила повну зупинку сервісів
Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження
8 жовтня, 23:55
Зеленський вважає, що українську делегацію використовують як прикриття для паралельних контактів Вашингтона з Москвою
«Це не по-партнерськи»: Зеленський жорстко прокоментував домовленості Трампа з Путіним
9 жовтня, 23:16
Прокуратура Берліна взялася за «Російський дім»
Хто заробляє на «Російському домі» у Берліні? Прокуратура почала розслідування
5 жовтня, 09:14
За словами президента, перемовники обговорять питання ППО з європейцями
Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США
8 жовтня, 21:24
Томас Зольбах розповів про українські оборонні розробки, аналогів яких раніше не мала Німеччина
Німецький посадовець заявив про феномен української оборонки
19 жовтня, 21:13
Російські дрони знищили підприємство у Чорткові
Росія трьома дронами знищила іноземне підприємство на Тернопільщині
16 жовтня, 09:46
Сили оборони послабили систему ППО у Брянській області
Сили оборони послабили систему ППО у Брянській області
19 жовтня, 15:52

Політика

Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання
Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання
Мерц назвав умову завершення війни в Україні
Мерц назвав умову завершення війни в Україні
Лавров заявив, що Росія продовжить воювати проти України
Лавров заявив, що Росія продовжить воювати проти України
Туск назвав попередню дату переговорів України, США та Росії
Туск назвав попередню дату переговорів України, США та Росії
Путін відмовився від поступок щодо захоплення всього Донбасу – Reuters
Путін відмовився від поступок щодо захоплення всього Донбасу – Reuters
Прем'єрка Данії розкритикувала переговори Фінляндії та Норвегії з Путіним
Прем'єрка Данії розкритикувала переговори Фінляндії та Норвегії з Путіним

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
162K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
110K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
72K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua