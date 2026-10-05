Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки
Німеччина має враховувати можливість того, що протистояння може перейти у фазу збройного конлікту
фото: The Wall Street Journal, росЗМІ

Спецслужби попередили про ризик прямого збройного зіткнення та закликають готуватися до нового рівня загроз

Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер, пише «Главком».

Глава німецької розвідки закликав не сприймати нинішню ситуацію як тимчасове загострення. За його словами, європейським державам необхідно посилювати власну обороноздатність і бути готовими до тривалого протистояння.

За словами Єґера, російська загроза для Німеччини та інших європейських держав виходить за межі безпосередньо воєнних дій в Україні. Москва, як зазначив глава німецької розвідки, використовує широкий спектр інструментів, серед яких кібератаки, дезінформація, диверсії та інші гібридні методи.

Очыльник розвідки наголосив, що така діяльність створює ризик подальшого загострення відносин між Росією та країнами Європи. На його думку, Німеччина має враховувати можливість того, що протистояння може перейти у нову фазу.

Глава BND також заявив, що російська влада дедалі частіше використовує агресивну риторику щодо Заходу. Водночас Москва, за його оцінкою, продовжує перевіряти готовність європейських країн реагувати на різні форми тиску.

Окрему увагу Єґер звернув на гібридні атаки. Йдеться, зокрема, про спроби впливати на критичну інфраструктуру, інформаційний простір та державні установи. Такі дії складніше однозначно трактувати як військову атаку, однак вони можуть створювати серйозні ризики для безпеки.

Раніше представники німецької влади неодноразово заявляли про необхідність посилення оборони країни через загрозу з боку Росії. Також нагадаємо, що під час візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на €8,5 млрд. 

Читайте також:

Теги: Німеччина війна росія гібридна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти можуть посилити удари по енергетиці після початку опалювального сезону
Корецький назвав категорію українців, яким варто заздалегідь виїхати з міст на зиму
28 вересня, 10:02
Згоріло авто з обладнанням іноземних журналістів
Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)
25 вересня, 13:13
Російських олігархів Усманова та Фрідмана виключено зі санкційного списку ЄС
Санкції проти Усманова та Фрідмана. Литва зробила жорстку заяву
23 вересня, 16:48
Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула історичну перемогу в Саксонії-Ангальт, набравши 44% голосів
Друзі Путіна підкорюють Німеччину. Результати місцевих виборів та їхні наслідки для Мерца та України Союзники
21 вересня, 21:30
Фінансування закупівлі ракет для Patriot у межах кредиту ЄС було схвалено минулого тижня
Євросоюз не може оплатити ракети Patriot для України
18 вересня, 21:29
Триває 1667-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 08:17
Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував
Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: є загиблі
11 вересня, 19:57
планують використовувати як доповнення до них, створивши єдиний європейський антибалістичний щит
Україна та партнери створюють європейський щит від балістичних ракет – Зеленський
9 вересня, 18:03
Остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 28 липня 2026 року у Білому домі
Трамп буде тиснути на Україну
7 вересня, 09:42

Політика

Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки
Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
Каллас відповіла, чи повернуться Усманов та Фрідман під санкції ЄС
Каллас відповіла, чи повернуться Усманов та Фрідман під санкції ЄС
Прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори
Прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори
Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини
Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини
У Путіна стався психологічний перелом стосовно України – ексрадник диктатора
У Путіна стався психологічний перелом стосовно України – ексрадник диктатора

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua