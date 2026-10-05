Німеччина може вступити у війну з Росією – глава розвідки

Німеччина має враховувати можливість того, що протистояння може перейти у фазу збройного конлікту

Спецслужби попередили про ризик прямого збройного зіткнення та закликають готуватися до нового рівня загроз

Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер, пише «Главком».

Глава німецької розвідки закликав не сприймати нинішню ситуацію як тимчасове загострення. За його словами, європейським державам необхідно посилювати власну обороноздатність і бути готовими до тривалого протистояння.

За словами Єґера, російська загроза для Німеччини та інших європейських держав виходить за межі безпосередньо воєнних дій в Україні. Москва, як зазначив глава німецької розвідки, використовує широкий спектр інструментів, серед яких кібератаки, дезінформація, диверсії та інші гібридні методи.

Очыльник розвідки наголосив, що така діяльність створює ризик подальшого загострення відносин між Росією та країнами Європи. На його думку, Німеччина має враховувати можливість того, що протистояння може перейти у нову фазу.

Глава BND також заявив, що російська влада дедалі частіше використовує агресивну риторику щодо Заходу. Водночас Москва, за його оцінкою, продовжує перевіряти готовність європейських країн реагувати на різні форми тиску.

Окрему увагу Єґер звернув на гібридні атаки. Йдеться, зокрема, про спроби впливати на критичну інфраструктуру, інформаційний простір та державні установи. Такі дії складніше однозначно трактувати як військову атаку, однак вони можуть створювати серйозні ризики для безпеки.

Раніше представники німецької влади неодноразово заявляли про необхідність посилення оборони країни через загрозу з боку Росії. Також нагадаємо, що під час візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на €8,5 млрд.