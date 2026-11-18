Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує призначити російського посадовця на одну з керівних посад агентства

Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення російського посадовця Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур щодо незаконного захоплення Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву МЗС України.

За інформацією дипломатичного відомства, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір призначити Ферапонтова на посаду свого заступника – керівника Департаменту ядерної енергетики.

Наразі Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ («Ростехнагляд»).

У МЗС наголосили, що заперечення України пов'язані не з громадянством кандидата, а з його причетністю до діяльності російських державних органів, спрямованої на легітимізацію окупації Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Зазначається, що Ферапонтов перебуває під персональними санкціями України відповідно до указу президента від 12 лютого 2023 року № 75/2023.

«Призначення такої особи на одну з найвищих посад у МАГАТЕ стало б відвертим потуранням російській політиці незаконного захоплення українських ядерних об'єктів та спробам легітимізації їхньої окупації», – йдеться в заяві міністерства.

Українські дипломати нагадали, що Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція Європи, досі перебуває під російською окупацією. За оцінкою МЗС, використання станції російськими військами створює серйозні загрози ядерній безпеці.

У відомстві також звернули увагу, що Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії припинити незаконні дії щодо ЗАЕС та повернути станцію під контроль України.

Окремо МЗС послалося на статтю VII Статуту МАГАТЕ, яка передбачає високі стандарти професійної компетентності, доброчесності та незалежності працівників агентства від зовнішнього впливу.

Українська сторона вважає, що дотримання цих принципів набуває особливого значення на тлі участі Рафаеля Гроссі у відборі на посаду генерального секретаря ООН.

У міністерстві наголосили, що кадрові рішення МАГАТЕ мають бути прозорими та не повинні створювати сумнівів щодо політичного впливу окремих держав на діяльність міжнародної організації.

МЗС закликало Гроссі відмовитися від призначення Ферапонтова, а держави-члени агентства – надати відповідну оцінку ситуації та вжити заходів для недопущення такого рішення.

«Росія не повинна отримувати додаткові можливості для впливу на діяльність міжнародних інституцій через призначення посадовців її державних органів на керівні посади», – заявили українські дипломати.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про спробу російського «Ростехнагляду» видати ліцензію на експлуатацію енергоблока Запорізької АЕС. Міністерство енергетики України назвало це рішення юридично нікчемним і наголосило, що станція перебуває виключно під українською юрисдикцією.

Також «Главком» писав про зустріч Володимира Зеленського з Рафаелем Гроссі. Президент наголосив, що Україна вважає неприйнятними будь-які спроби Росії легалізувати своє перебування на ЗАЕС, а станція має повернутися під контроль українського оператора та ядерного регулятора.

Крім того, «Главком» повідомляв про проблеми з водопостачанням на окупованій Запорізькій АЕС. У МАГАТЕ заявляли, що військові дії поблизу Енергодара призвели до перебоїв із подачею води на окремі об'єкти станції.