Міністерство оборони Росії виставило Путіна брехуном

14 жовтня Путін запевняв, що у нових масованих ударах по Україні немає необхідності

Військове відомство визнало: слова диктатора про те, що необхідності ракетних ударів по Україні нема, були цинічною брехнею

Офіційний представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков під час сьогоднішнього брифінгу розповів, що Збройні сили Росії знову завдали ударів по пунктах управління Збройних сил України та енергетичній інфраструктурі країни. І це при тому, що президент держави-агресорки Володимир Путін всього декілька днів тому заявляв, що необхідності в масованих ударах по Україні немає.

За словами Конашенкова, удари завдавалися високоточною зброєю повітряного базування.

Представник російського військового відомства запевнив, що усі обрані для атак цілі були уражені.

Як відомо, 14 жовтня на саміті в Астані президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зазначав, що наразі немає потреби у нових масованих ударах по Україні. За словами диктатора, зараз перед Збройними силами Росії стоять інші завдання.

Нагадаємо, учора, 19 жовтня, Росія знову завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури України. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття декількох ракет над столицею України.

Також повідомлялося, що російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області.

Крім того, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Також рашисти атакували Бурштинську ТЕС на Прикарпатті.

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії. Влада звернулася до українців із закликом максимально обмежити споживання електрики.