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Масовані ракетні удари по Україні. Путін задоволений результатом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масовані ракетні удари по Україні. Путін задоволений результатом (відео)
Путін зазначив, що під час масовано обстрілу України з 29 запланованих об’єктів не було уражено сім
фото з відкритих джерел

Диктатор каже: «поки що» обстрілювати Україну такими ж темпами нема сенсу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що найближчими днями Росія не планує масовані обстріли України. Про це він сказав під час пресконференції.

Путін зазначив, що зараз для Росії стоять інші завдання. Диктатор додав, що із 29 українських об’єктів не було вражено сім, так як це планувало Міноборони РФ.

«Немає необхідності в масованих ударах. Зараз. Поки що. Ну а там побачимо», – зазначив Путін.

Нагадаємо, 10 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.  Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Один із вибухів стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Теги: ракета путін окупанти Україна росія війна

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